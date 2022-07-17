Магкеев: «За первое место с «Зенитом» можно бороться»

Игрок «Локомотива» Станислав Магкеев чувствует возможность соперничать за чемпионство с «Зенитом».
«В этом сезоне «Локомотив» может претендовать на самые высокие места: мы всегда идeм от игры к игре и хотим выиграть. С «Зенитом» можно бороться за первое место», – сказал Магкеев.
- В 1-м туре «Локомотив» в большинстве сыграл вничью с «Пари НН» (1:1).
- Магкеев – воспитанник «Локомотива».
- «Локомотив» – последняя команда, которая брала РПЛ до нынешней чемпионской серии «Зенита» (4 подряд).
Источник: «Чемпионат»