Магкеев: «За первое место с «Зенитом» можно бороться»

Игрок «Локомотива» Станислав Магкеев чувствует возможность соперничать за чемпионство с «Зенитом».

«В этом сезоне «Локомотив» может претендовать на самые высокие места: мы всегда идeм от игры к игре и хотим выиграть. С «Зенитом» можно бороться за первое место», – сказал Магкеев.