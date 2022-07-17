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Магкеев: «За первое место с «Зенитом» можно бороться»

Игрок «Локомотива» Станислав Магкеев чувствует возможность соперничать за чемпионство с «Зенитом».

«В этом сезоне «Локомотив» может претендовать на самые высокие места: мы всегда идeм от игры к игре и хотим выиграть. С «Зенитом» можно бороться за первое место», – сказал Магкеев.

  • В 1-м туре «Локомотив» в большинстве сыграл вничью с «Пари НН» (1:1).
  • Магкеев – воспитанник «Локомотива».
  • «Локомотив» – последняя команда, которая брала РПЛ до нынешней чемпионской серии «Зенита» (4 подряд).

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +586

    Xiko 56 минут назад

    Каждый год одно и тоже говорят, хех)

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    Рейтинг: +65687

    portero 1 час назад

    Конечно можно, Семак не рулит в команде, бразилы по настроению играют. Легко мордой в грязь звездунов ленивых...
    Вот только и остальные команды еще непонятно как сезон отыграют....

    0
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    Рейтинг: +4084

    Беспонтий 1 час назад

    со станиславами всегда проблема и беда
    на поле
    информационном

    1
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