Абаскаль: «В матче с «Ахматом» в пользу «Спартака» не назначили пенальти»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пожаловался на судейство после матча первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Я посмотрел после матча этот эпизод в штрафной «Ахмата». Как мне сейчас показалось, действительно был пенальти. Игрок помешал рукой, мяч шел к нашему футболисту. На мой взгляд, там был пенальти. Надо еще раз пересмотреть, но по тому, что я увидел сейчас, мне кажется, пенальти был», – сказал испанец.