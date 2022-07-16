Абаскаль: «В матче с «Ахматом» в пользу «Спартака» не назначили пенальти»

Свинки хором: хрю-хрю, в подтверждение.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пожаловался на судейство после матча первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).
«Я посмотрел после матча этот эпизод в штрафной «Ахмата». Как мне сейчас показалось, действительно был пенальти. Игрок помешал рукой, мяч шел к нашему футболисту. На мой взгляд, там был пенальти. Надо еще раз пересмотреть, но по тому, что я увидел сейчас, мне кажется, пенальти был», – сказал испанец.
- «Спартак» с 42-й минуты играл в меньшинстве.
- Матч в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.
- «Спартак» от поражения спас гол Виктора Мозеса.