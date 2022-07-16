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Абаскаль: «В матче с «Ахматом» в пользу «Спартака» не назначили пенальти»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пожаловался на судейство после матча первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Я посмотрел после матча этот эпизод в штрафной «Ахмата». Как мне сейчас показалось, действительно был пенальти. Игрок помешал рукой, мяч шел к нашему футболисту. На мой взгляд, там был пенальти. Надо еще раз пересмотреть, но по тому, что я увидел сейчас, мне кажется, пенальти был», – сказал испанец.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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16.07.2022 22:58
Комментарии4
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    Рейтинг: +16597

    paracetamol 28 минут назад

    Свинки хором: хрю-хрю, в подтверждение.

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    Рейтинг: +32268

    VVM1964 > paracetamol 11 минут назад

    Ну а ты как всегда - кроме вони ни на что не способен !!!

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    Рейтинг: +16477

    житель СПб 31 минуту назад

    Надо сказать - очень вежливое, корректное высказывание. Уважаю.

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    Рейтинг: +611

    (Меня за банили) 54 минуты назад

    Да там и смотреть нечего. Пенка 100% Короче продолжение прошлых сезонов.

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