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  • Абаскаль: «В матче с «Ахматом» в пользу «Спартака» не назначили пенальти»

Абаскаль: «В матче с «Ахматом» в пользу «Спартака» не назначили пенальти»

16 июля 2022, 22:58
8

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пожаловался на судейство после матча первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Я посмотрел после матча этот эпизод в штрафной «Ахмата». Как мне сейчас показалось, действительно был пенальти. Игрок помешал рукой, мяч шел к нашему футболисту. На мой взгляд, там был пенальти. Надо еще раз пересмотреть, но по тому, что я увидел сейчас, мне кажется, пенальти был», – сказал испанец.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ахмат Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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(Меня за банили)
1658002398
Да там и смотреть нечего. Пенка 100% Короче продолжение прошлых сезонов.
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житель СПб
1658003768
Надо сказать - очень вежливое, корректное высказывание. Уважаю.
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paracetamol
1658003936
Свинки хором: хрю-хрю, в подтверждение.
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qawzsexdr
1658005909
Что, опять заговор судей? Если бы не судьи, ох если бы не судьи
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житель СПб
1658019843
Все пересмотрели. Много раз. И я пересмотрел неоднократно. Не пенальти.
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alex1951
1658031202
Как бы там ни было,но рефери знал в каком логове ему придется работать,там все все судьи ,,козлы,, .......А домой то хосется.....) И лишь гол Мозеса ,ну никак невозможно было не засчитать))))
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nik55
1658039779
не могу утверждать что пенальти был на 100 но удаление вратаря должно было быть ведь удар он нанес умышленно-----но судил бомж
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