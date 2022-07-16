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РПЛ. «Спартак» в меньшинстве ушел от поражения от «Ахмата»

«Ахмат» и «Спартак» в первом туре РПЛ сыграли вничью. Гостей от поражения спас гол Виктора Мозеса, вышедшего на замену.

С 42-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления защитника Мацея Рыбуса. Это был его дебютный матч в «Спартаке».

У «Ахмата» забил бывший спартаковец Артем Тимофеев.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тимофеев, 45+4; 1:1 – Мозес, 83.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Журавлeв, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин (Олейников, 90), Швец, Садулаев (Ильин, 55), Харин (Фольмер, 67), Конате (Агаларов, 55).

«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Зобнин (Литвинов, 78), Денисов, Умяров (Мартинс, 58), Зиньковский (Мозес, 78), Николсон (Соболев, 46), Промес.

Предупреждения: Тодорович, 41; Конате, 44; Швец, 72; Фольмер, 79; Шелия, 90 – Рыбус, 41; Зиньковский, 59; Промес, 72; Соболев, 90.

Удаления: нет – Рыбус, 42 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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16.07.2022 22:03
Комментарии171
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    Рейтинг: +16597

    paracetamol 17 минут назад

    Я бы еще Джикию удалил, костолома!

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    Рейтинг: +16477

    житель СПб 34 минуты назад

    Не смог посмотреть матч (нахожусь за 9 часов от СПб) - но по комментам понял, что Спартак играл достойно. Не расстраивайтесь, все еще впереди! Успеете показать себя.

    1
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    Рейтинг: +5100

    SPACE TRUCKIN 47 минут назад

    в +32 отыгрались в меньшинстве при предвзятом судействе... не самый плохой результат...Шамар никакой - а сколько надежд возлагали...((

    4
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    Рейтинг: +611

    (Меня за банили) 54 минуты назад

    И еще, Промесу желтую за разговоры. Где последовательность и желтые остальным за такие же разговоры?

    2
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    Рейтинг: +25828

    slavutiq70 1 час назад

    Судейка сделал игру , наверное на ставке не хило отхватил ,,,,,,

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +3883

    ААМ 1 час назад

    Отскочил СПАМ. Гол Мозеса -шедевр. Вратаря "Ахмата", на мой взгляд ,следовало удалить.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +88

    илья 009 > ААМ 1 час назад

    Если бы не судья, то Спартак спокойно бы обыграл никакой Ахмат...

    7
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    Рейтинг: +32268

    VVM1964 > ААМ 1 час назад

    Отсрочить-это когда случайно забили в потенциально проигранном матче, а Спартак должен был побеждать !!!

    5
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    Рейтинг: +14798

    NewLife 1 час назад

    На всякий случай напомню, что бритый признан лучшим судьей прошлого сезона. Теперь я понял почему.

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +97077

    zigbert 1 час назад

    Хорошо что сумели сравнять счет, хватило силы воли. Но все могло быть более благоприятно для Спартака не удались Рыбус. Удаление конечно глупое и редкое. Даже откидка мяча была не такой явной. Да и играть в таких экстремальных условиях малоприятно.

    11
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    Рейтинг: +977

    хав_бек > zigbert 1 час назад

    Мне кажется вторая карточка больше не за откидку, а то что он там ещё пытался выяснять отношения... петушара.

    4
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    Рейтинг: +97077

    zigbert > хав_бек 1 час назад

    Надо будет посмотреть повтор эпизода, может тогда будет более ясно.

    3
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    Рейтинг: +23780

    JTherry > zigbert 1 час назад

    играть Спартак начал нормально только во втором тайме после замен Шамара и Умярова, Абаскаль грамотно отработал - все замены по делу, игроки на жаре сдулись, физподготовка слабая... судейство было предвзятым, и удивляет, что Безбородова признали лучшим судьей в прошлом году, этот матч провел отвратительно - намеренно не поставив два пенальти в ворота Ахмата - за игру рукой и за желтую карточку Шелии, хотя его удалять надо было...

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    Рейтинг: +1428

    PNZ1985 1 час назад

    Напомним откуда судья)

    6
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    Рейтинг: +14798

    NewLife > PNZ1985 1 час назад

    И чей он родственник.

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    Рейтинг: +977

    хав_бек 1 час назад

    В итоге всё равно поздравляю всех с первым очком в чемпионате!
    Всё лучшее впереди!)

    4
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    Рейтинг: +97077

    zigbert > хав_бек 1 час назад

    Конечно поражение было бы более неприятным а тут ничья на выезде, да еще пришлось отыгрываться.

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