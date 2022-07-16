РПЛ. «Спартак» в меньшинстве ушел от поражения от «Ахмата»

«Ахмат» и «Спартак» в первом туре РПЛ сыграли вничью. Гостей от поражения спас гол Виктора Мозеса, вышедшего на замену.

С 42-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления защитника Мацея Рыбуса. Это был его дебютный матч в «Спартаке».

У «Ахмата» забил бывший спартаковец Артем Тимофеев.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тимофеев, 45+4; 1:1 – Мозес, 83.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Журавлeв, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин (Олейников, 90), Швец, Садулаев (Ильин, 55), Харин (Фольмер, 67), Конате (Агаларов, 55).

«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Зобнин (Литвинов, 78), Денисов, Умяров (Мартинс, 58), Зиньковский (Мозес, 78), Николсон (Соболев, 46), Промес.

Предупреждения: Тодорович, 41; Конате, 44; Швец, 72; Фольмер, 79; Шелия, 90 – Рыбус, 41; Зиньковский, 59; Промес, 72; Соболев, 90.

Удаления: нет – Рыбус, 42 (вторая ж.к.).

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