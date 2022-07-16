Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Спартак» в меньшинстве ушел от поражения от «Ахмата»

16 июля 2022, 22:03
143

«Ахмат» и «Спартак» в первом туре РПЛ сыграли вничью. Гостей от поражения спас гол Виктора Мозеса, вышедшего на замену.

С 42-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления защитника Мацея Рыбуса. Это был его дебютный матч в «Спартаке».

У «Ахмата» забил бывший спартаковец Артем Тимофеев.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тимофеев, 45+4; 1:1 – Мозес, 83.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Журавлeв, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин (Олейников, 90), Швец, Садулаев (Ильин, 55), Харин (Фольмер, 67), Конате (Агаларов, 55).

«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Зобнин (Литвинов, 78), Денисов, Умяров (Мартинс, 58), Зиньковский (Мозес, 78), Николсон (Соболев, 46), Промес.

Предупреждения: Тодорович, 41; Конате, 44; Швец, 72; Фольмер, 79; Шелия, 90 – Рыбус, 41; Зиньковский, 59; Промес, 72; Соболев, 90.

Удаления: нет – Рыбус, 42 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
ЭСК объяснила, почему Безбородов прав по всем спорным эпизодам матча «Ахмат» – «Спартак» 43
ЭСК признал работу Безбородова на матче «Ахмат» – «Спартак» безошибочной 57
Глава российских судей оценил решение Безбородова удалить Рыбуса за десять секунд 20
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (143)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
(Меня за банили)
1657998248
Хейтеры Спартака, в частности бомжи ,которые смотрели матч. Как вам сегодня судейство?? Снова Спартак ноет??
Ответить
rash1959
1657998358
безбород - игрок № 1 матча. Реальный пенальти даже не рассматривают. плятство полное
Ответить
"supermax"
1657998426
безбородов так нервно щупал нашивку FIFA перед просмотром вара....будто прощался с ней
Ответить
slavа0508
1657998451
Одно из двух , Безбородов либо взятку взял либо ставку сделал ,,,
Ответить
oyabun
1657998686
Селихов не сможет постоянно выручать. Второй матч подряд в обороне Спартака полыхает пожар, Пожарище. Обороны без Жиго считай что нет. Любой ценой надо купить кого то не менее качественного. Что, никто в руководстве этого не видит? Зато взяли Рыбуса, который так знатно нагадил сегодня всей команде. Спасибо Вите, вышел и показал класс, спас от поражения. Безбородов отжег, конечно!!! Это ж сколько ему отсыпали за такое судейство?
Ответить
"supermax"
1657999256
Жаль не придумали как отменить гол Мозеса
Ответить
rash1959
1657999444
Ну если показана жёлтая, значит это нарушение, в штрафной. Это пенальти? После такого нарушение после свистка рыбуся выгнали. Так почему не пенальти. Почему нет пенальти за игру рукой?
Ответить
Sola
1657999631
Вот поэтому и не смотрела российский футбол последний год или чуть дольше. Судейство просто отпад! Ничего не меняется, точнее всё хуже и хуже.
Ответить
zigbert
1658000360
Хорошо что сумели сравнять счет, хватило силы воли. Но все могло быть более благоприятно для Спартака не удались Рыбус. Удаление конечно глупое и редкое. Даже откидка мяча была не такой явной. Да и играть в таких экстремальных условиях малоприятно.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1658002778
в +32 отыгрались в меньшинстве при предвзятом судействе... не самый плохой результат...Шамар никакой - а сколько надежд возлагали...((
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
1
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
5
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
1
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
8
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
8
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+