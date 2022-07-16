Камышев: «Задача-максимум для «Химок» – стать чемпионом. Почему нет?»

Полузащитник «Химок» Илья Камышев считает, что его команда способна бороться за чемпионство в стартовавшем сезоне РПЛ.
«Касательно целей на сезон – идeм от игры к игре. Наверное, задача-минимум – остаться в РПЛ, а максимум – стать чемпионом!
Почему нет? Надо мечтать о великом. В нашу команду я верю», – сказал Камышев.
- «Химки» в 1-м туре РПЛ сыграли вничью с действующим чемпионом «Зенитом» (1:1).
- В прошлом сезоне команда избежала вылета из высшего дивизиона только через стыки.
Источник: «Чемпионат»