Камышев: «Задача-максимум для «Химок» – стать чемпионом. Почему нет?»

Полузащитник «Химок» Илья Камышев считает, что его команда способна бороться за чемпионство в стартовавшем сезоне РПЛ.

«Касательно целей на сезон – идeм от игры к игре. Наверное, задача-минимум – остаться в РПЛ, а максимум – стать чемпионом!

Почему нет? Надо мечтать о великом. В нашу команду я верю», – сказал Камышев.