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Камышев: «Задача-максимум для «Химок» – стать чемпионом. Почему нет?»

Полузащитник «Химок» Илья Камышев считает, что его команда способна бороться за чемпионство в стартовавшем сезоне РПЛ.

«Касательно целей на сезон – идeм от игры к игре. Наверное, задача-минимум – остаться в РПЛ, а максимум – стать чемпионом!

Почему нет? Надо мечтать о великом. В нашу команду я верю», – сказал Камышев.

  • «Химки» в 1-м туре РПЛ сыграли вничью с действующим чемпионом «Зенитом» (1:1).
  • В прошлом сезоне команда избежала вылета из высшего дивизиона только через стыки.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3684

    Enter2006 6 минут назад

    Перетащите к себе Мюллера - так и будет. А зеня без него будет пытаться в РПЛ остаться. Ну неужели не понятно что сейчас в РПЛ не спортивный принцип а принцип у кого бабла больше. Из-за этого наши "гранды" РПЛ в еврокубках обсираются...

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