В «Локомотиве» подтвердили, что Игнатьев находится на просмотре в клубе

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн дал комментарий по поводу возможного подписания нападающего Ивана Игнатьева.

«Что касается Игнатьева, он в течение четырeх дней на нашей базе. Последние два дня он тренировался с командой.

Хотим посмотреть, в каком состоянии находится Ваня, что он может показать. Детали пока не обсуждали. Не люблю вникать в какие-то истории.

Конечно, обезопасим клуб и пропишем детали в контракте. Но я пообщался с Игнатьевым, он отличный парень», – сказал Цорн.