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Федотов высказался о возможной работе в сборной России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос желании работать в сборной России.

«Бывает, конечно, что болельщики категоричны. Но это футбол, а футбол для болельщиков. Учитывая такой стресс, хотел бы когда-нибудь возглавить сборную? Все мои мысли только о клубе.

Конечно, такая оценка нашей возможной деятельности, если она вообще будет – это почeт и ответственность. Но я не люблю рассуждать в категории «возможно» и «если», в голове у меня только ЦСКА», — сказал Федотов.

  • Федотов возглавил ЦСКА вместо Алексея Березуцкого.
  • До этого он тренировал «Сочи».
  • Сборную России возглавляет Валерий Карпин.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +14740

    NewLife 2 часа назад

    Василий Иваныч, а дивизией могешь ?

    1
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  • ...
    Рейтинг: +3454

    Axe111 2 часа назад

    О Боже

    0
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