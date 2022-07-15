Федотов высказался о возможной работе в сборной России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос желании работать в сборной России.

«Бывает, конечно, что болельщики категоричны. Но это футбол, а футбол для болельщиков. Учитывая такой стресс, хотел бы когда-нибудь возглавить сборную? Все мои мысли только о клубе.

Конечно, такая оценка нашей возможной деятельности, если она вообще будет – это почeт и ответственность. Но я не люблю рассуждать в категории «возможно» и «если», в голове у меня только ЦСКА», — сказал Федотов.