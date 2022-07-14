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РФС ужесточил наказания за оскорбление арбитров («СЭ»)

РФС изменил систему штрафов и ужесточил наказания за оскорбление арбитров по инициативе судейского комитета и департамента судейства.

В дисциплинарный регламент внесены поправки, касающиеся рецидивов — повторных нарушений против официальных лиц матчей.

«Теперь в соответствии со статьей 95 использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов... наказывается дисквалификацией... от двух до четырех матчей, а за повторное нарушение в течение сезона дисквалификацией от четырех до восьми матчей».

За плевок в судью игрок или представитель клуба дисквалифицируется на шесть матчей, повторное нарушение такого рода приведет к пропуску 12 игр. Такие же наказания полагаются за умышленный толчок судьи либо умышленный удар мячом.

Попытка оказания физического воздействия наказывается дисквалификацией на срок от трех до шести матчей, а за повторное нарушение в течение сезона дисквалификацией на срок от шести до 12 встреч.

Оказание физического воздействия (за исключением умышленного толчка) на официальное лицо матча, совершенное игроком, карается дисквалификацией на срок от шести месяцев до двух лет и штрафом. Официальное лицо клуба в этом случае наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности на такой же срок», – сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +26765

    Боцман59rus 2 минуты назад

    _ а с Широкова как с гуся вода, клоуны>)))

    0
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    Рейтинг: +19967

    Аvenger 48 минут назад

    Судья- п......с. Любимая кричалка болельщиков всех клубов поднялась в цене.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +909

    Юрэс 50 минут назад

    Снова ЛИГА СТАВОК РУЛИТ !!!!!!!
    ЗАТКНИТЕСЬ гниды!!!!!!!!!!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +428

    кaстрюлька 1 час назад

    Ща вся эта газопузырная кодла со свистками вообще в край распоясается

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +7164

    nik55 1 час назад

    а за косяки арбитров что новое предусмотрено ?

    1
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    Рейтинг: +10389

    "supermax" > nik55 1 час назад

    ну там видимо зависит в чью пользу и какие косяки...может даже неплохая прибавка получится к зарплате

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    Рейтинг: +8661

    R_a_i_n > nik55 41 минуту назад

    им новый сигнал смс на телефон закачали

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