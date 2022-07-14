РФС ужесточил наказания за оскорбление арбитров («СЭ»)

РФС изменил систему штрафов и ужесточил наказания за оскорбление арбитров по инициативе судейского комитета и департамента судейства.

В дисциплинарный регламент внесены поправки, касающиеся рецидивов — повторных нарушений против официальных лиц матчей.

«Теперь в соответствии со статьей 95 использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов... наказывается дисквалификацией... от двух до четырех матчей, а за повторное нарушение в течение сезона дисквалификацией от четырех до восьми матчей».

За плевок в судью игрок или представитель клуба дисквалифицируется на шесть матчей, повторное нарушение такого рода приведет к пропуску 12 игр. Такие же наказания полагаются за умышленный толчок судьи либо умышленный удар мячом.

Попытка оказания физического воздействия наказывается дисквалификацией на срок от трех до шести матчей, а за повторное нарушение в течение сезона дисквалификацией на срок от шести до 12 встреч.

Оказание физического воздействия (за исключением умышленного толчка) на официальное лицо матча, совершенное игроком, карается дисквалификацией на срок от шести месяцев до двух лет и штрафом. Официальное лицо клуба в этом случае наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности на такой же срок», – сообщает «Спорт-Экспресс».