В ЦСКА объяснили, почему Бийол решил покинуть клуб после продления контракта в марте

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему полузащитник Яка Бийол решил покинуть клуб.

– Бийол продлевал контракт после 24 февраля. Почему он вдруг передумал оставаться?

– Он продлил буквально через неделю после того, как все началось.

Тогда было сложно предположить, как все будет происходить, какие начнутся процессы. У него семья не может приехать, дальше ФИФА приняла решение о предоставлении легионерам опции приостановки контракта. Все эти факторы поменяли ситуацию.

Бийолу очень тяжело, я с ним общался несколько раз. Он признавал, что это одно из самых тяжелых решений в его жизни, он очень хотел бы остаться, но под таким давлением достаточно сложно это сделать. Образно говоря, Бийол должен сделать выбор между семьей и работой.