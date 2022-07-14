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В ЦСКА объяснили, почему Бийол решил покинуть клуб после продления контракта в марте

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему полузащитник Яка Бийол решил покинуть клуб.

– Бийол продлевал контракт после 24 февраля. Почему он вдруг передумал оставаться?

– Он продлил буквально через неделю после того, как все началось.

Тогда было сложно предположить, как все будет происходить, какие начнутся процессы. У него семья не может приехать, дальше ФИФА приняла решение о предоставлении легионерам опции приостановки контракта. Все эти факторы поменяли ситуацию.

Бийолу очень тяжело, я с ним общался несколько раз. Он признавал, что это одно из самых тяжелых решений в его жизни, он очень хотел бы остаться, но под таким давлением достаточно сложно это сделать. Образно говоря, Бийол должен сделать выбор между семьей и работой.

  • Бийол в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость словенца – 3,5 миллиона евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +25152

    vladimir-7 1 час назад

    Поясните, какое это такое давление на игрока или его семью, кто, конкретно, давит и на кого? Кстати, а как договариваетесь с контрактом?

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