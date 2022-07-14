В ЦСКА объяснили, почему Бийол решил покинуть клуб после продления контракта в марте

Поясните, какое это такое давление на игрока или его семью, кто, конкретно, давит и на кого? Кстати, а как договариваетесь с контрактом?
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему полузащитник Яка Бийол решил покинуть клуб.
– Бийол продлевал контракт после 24 февраля. Почему он вдруг передумал оставаться?
– Он продлил буквально через неделю после того, как все началось.
Тогда было сложно предположить, как все будет происходить, какие начнутся процессы. У него семья не может приехать, дальше ФИФА приняла решение о предоставлении легионерам опции приостановки контракта. Все эти факторы поменяли ситуацию.
Бийолу очень тяжело, я с ним общался несколько раз. Он признавал, что это одно из самых тяжелых решений в его жизни, он очень хотел бы остаться, но под таким давлением достаточно сложно это сделать. Образно говоря, Бийол должен сделать выбор между семьей и работой.
- Бийол в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость словенца – 3,5 миллиона евро.