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  • Экс-игрок «Зенита»: «Футболисты делают ставки. Такое было, есть и будет. У нас полкоманды ставило»

Экс-игрок «Зенита»: «Футболисты делают ставки. Такое было, есть и будет. У нас полкоманды ставило»

13 июля 2022, 23:20
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Бывший игрок системы «Зенита» Никита Поваров рассказал, что ставки для футболистов – это норма.

– Помнишь Никиту Колдунова, который попался на ставках? Не поверю, что только он из молодежки этим баловался.

– Да, ребята ставят, играют, но точно не на свои игры.

– Ну и он не ставил на свои, загружал на теннис. По официальной версии.

– Это понятно, почему его наказали. Профессиональным игрокам нельзя ставить, это прописано в контрактах. Но все футболисты знают, да и не только футболисты, даже ты знаешь, что футболисты иногда играют на тотализаторах – хоккей, баскетбол, теннис. Такое было, есть и будет.

– Много, кто в молодежке «Зенита», ставил?

– Полкоманды точно.

– Почему только он попался?

– Он уже в «Сочи» играл, это было не в «Зените». Не знаю, почему он попался. И как он делал. Ребята через свои аккаунты не ставили. Только через друзей. Переводили денежку, говорили: «Поставь на победу Рафаэля Надаля». Не знаю, сколько ставил Никита, сколько другие ребята из молодежки. В основном ставили не на футбол. Против себя или за себя не ставили.

– Ты ставил?

– Да. Мне хоккей нравился, ставил на НХЛ. У меня есть пара любимых команд, на которые загружал. Ставил небольшие суммы.

– Сколько?

– До пяти тысяч рублей. Не было такого – 40 тыс. получил – и все поставил.

– Почему хоккей? Ты же в футболе лучше разбираешься.

– Не знаю. Мне хоккей нравится, слежу за НХЛ. Переживаю за российских игроков. Ставил, например, на то, что Александр Овечкин забросит. Бац – пять тысяч поставил, Овечкин забросил. Спасибо тебе, появились деньги в кафе сходить!

– Чаще проигрывал или выигрывал?

– Наверное, чаще проигрывал. Не было огромного куша.

– Самый большой коэффициент, который зашел?

– Это был экспресс. Коэффициент 11. Поставил тысячу рублей. Все подряд взял – футбол, баскетбол, хоккей.

– А потом у футболистов возникает соблазн поставить на матчи в своей лиге, или на свои матчи.

– Но я застал молодежный уровень, в котором не было коррупции. Я ставил на интерес. Возможно, многие ребята и были зациклены – хотели заработать. Но повторю, они ставили на другие виды спорта. Я не встречал ребят, которые приходили к тому, чтобы потом сливать матчи. Такие случаи есть, но не в моей практике.

  • Поваров с 2020 года без клуба.
  • Игрок – воспитанник «Зенита».
  • Максимальная стоимость 23-летнего Поварова – 75 тысяч евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (1)
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acor94
1657783281
Я бы разрешал футболистам ставить на свою команду. Поставил миллион - выйграл - получил 3 миллиона. Вот это мотивация.
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