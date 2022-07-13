Лебеденко назвал сильные стороны Черчесова

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поговорил о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове. Они вместе работали в «Ахмате».

«Думаю, он сильнейший мотиватор. Что-что, а замотивировать он умеет. Реально, у него это круто получается. Он может закрыть команду так, что в нее не будет попадать лишняя информация. Потому что есть много той информации, которую и не надо знать. В этом плане он мог настроить на 120-130%. Играя у него полтора года, я в некоторых матчах выходил готовым на 130%, мне кажется.

У Черчесова очень сильные помощники, сильный штаб. Они занимаются своими функциями. Думаю, он согласится со словами, как Юрген Клопп говорил: «Думаю, что все мои помощники умнее меня», – сказал Лебеденко.