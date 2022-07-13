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Гендиректор «Зенита» прокомментировал продление контракта с Семаком

13 июля 2022, 15:56
1

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о продлении контракта с главным тренером клуба Сергеем Семаком на три года.

«Это очень важное и положительное событие для нашего клуба. Не все знают, что по действующему договору клуб реализовал опцион продления на один год, то есть в начале сезона действовал продленный контракт.

Но одновременно мы разговаривали и вели переговоры с Сергеем Богдановичем не просто о продлении, а о заключении нового трехлетнего контракта. Что мы сегодня и сделали.

Это соглашение включает юбилейный сезон-2024/25. И все условия согласованы. Очень рад. Переговоры шли, как и предыдущие с Сергеем Богдановичем, легко и профессионально. Завершились тем, чем все хотели», – сказал Медведев.

  • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
  • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
  • «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Медведев Александр
Комментарии (1)
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Enter2006
1657717379
переговоры с Сергеем Богдановичем: - Заходит Миллер и говорит: "остаёшься ещё на три года"? - Семак: "да, хорошо" ps: Медведев: "Переговоры шли, как и предыдущие с Сергеем Богдановичем, легко и профессионально. "
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