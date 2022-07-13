Гендиректор «Зенита» прокомментировал продление контракта с Семаком

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о продлении контракта с главным тренером клуба Сергеем Семаком на три года.
«Это очень важное и положительное событие для нашего клуба. Не все знают, что по действующему договору клуб реализовал опцион продления на один год, то есть в начале сезона действовал продленный контракт.
Но одновременно мы разговаривали и вели переговоры с Сергеем Богдановичем не просто о продлении, а о заключении нового трехлетнего контракта. Что мы сегодня и сделали.
Это соглашение включает юбилейный сезон-2024/25. И все условия согласованы. Очень рад. Переговоры шли, как и предыдущие с Сергеем Богдановичем, легко и профессионально. Завершились тем, чем все хотели», – сказал Медведев.
- Семак принял «Зенит» в 2018 году.
- При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
- «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.
Источник: «Матч ТВ»