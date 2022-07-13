Президент «Торпедо» назвал бюджет клуба на сезон-2022/23

Президент «Торпедо» Денис Маслов раскрыл бюджет клуба на предстоящий сезон.

«Порядка 1,4 миллиарда рублей. Но что такое бюджет клуба? Правильно, трансферы, зарплаты игроков и всех остальных сотрудников, расходы на перелeты, «Торпедо-2», академия.

Это ещe оплата тренировочных сборов, оплата тренировок в «Лужниках», гостиниц, когда мы заезжаем перед играми, гостиниц, которые на выездах, перелeтов и много всего остального.

Вот многие удивлялись, как «Рубин» вылетел с таким бюджетом, хотя я не знаю, какой именно он был. Объективнее судить по годовому фонду зарплаты футболистов. Это более информативно, чтобы представлять, кто какое место может занимать до начала соревнований», — сказал Маслов.