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«Торпедо» продало 168 абонементов на сезон: «Нам смеяться или плакать?»

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о ходе продаж абонементов на новый сезон.

«На сегодняшний день мы продали 168 абонементов на новый сезон. Не понимаем, смеяться или плакать. Мы не понимаем, насколько было бы больше, если бы активный сектор не дистанцировался. Может быть, люди не хотят ездить в Химки, но готовы в «Лужники».

Кроме того, сейчас непростое время – люди, вероятно, аккуратно относятся к семейному бюджету. Кому-то понятнее посещаемость по билету, а не по абонементу. Меня больше будет беспокоить посещаемость каждого матча, а не количество проданных абонементов», — сказал Маслов.

  • «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 7 лет.
  • Команда планирует играть в «Лужниках».
  • В 1-м туре «Торпедо» примет «Сочи» (17 июля).

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16546

    paracetamol 1 минуту назад

    Нищебродам - плакать!

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    Рейтинг: +3606

    Enter2006 25 минут назад

    Пишите всеми клубами РПЛ об отмене FAN ID

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    Рейтинг: +4789

    Красногорск_Фан 46 минут назад

    Вот не надо было лечить то, что не болеет (( Был отличный стадион на Автозаводской. И с богатой историей и вместимости предельно адекватной посещаемости. Верните все как было )))

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