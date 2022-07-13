«Торпедо» продало 168 абонементов на сезон: «Нам смеяться или плакать?»

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о ходе продаж абонементов на новый сезон.

«На сегодняшний день мы продали 168 абонементов на новый сезон. Не понимаем, смеяться или плакать. Мы не понимаем, насколько было бы больше, если бы активный сектор не дистанцировался. Может быть, люди не хотят ездить в Химки, но готовы в «Лужники».

Кроме того, сейчас непростое время – люди, вероятно, аккуратно относятся к семейному бюджету. Кому-то понятнее посещаемость по билету, а не по абонементу. Меня больше будет беспокоить посещаемость каждого матча, а не количество проданных абонементов», — сказал Маслов.