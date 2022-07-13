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  • «Врачи «Спартака» сказали: «Мы всe сделали, пользуйтесь на здоровье». Президент «Торпедо» – о Кутепове

«Врачи «Спартака» сказали: «Мы всe сделали, пользуйтесь на здоровье». Президент «Торпедо» – о Кутепове

13 июля 2022, 00:36
2

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о переходе экс-защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

«Договор – всегда дорога с двусторонним движением. Илья Кутпов пришeл к нам, чтобы вернуться в большой футбол и параллельно принести пользу «Торпедо». Вопрос денег особо не стоял, договорились на приемлемых для клуба условиях.

Илья – качественный футболист. Он доказал это на ЧМ-2018, где принял участие во всех матчах. Сомнений, что он нам поможет, не было ни у кого.

Настораживает ли, что Кутепов последнее время выпал после травмы? Ляпин проделал огромную работу. Он поговорил с несколькими тренерами «Спартака» последних лет. Поговорил с Каттани, с которым он тесно общается последнее время. Лука сказал, что Кутепов у Ваноли наигрывался в основу, просто случилась травма.

Кроме того, наш медицинский штаб связался с врачами «Спартака». Мы получили всю историю травм, которых на деле было не очень много. Так что работа проведена. Врачи «Спартака» нам даже сказали: «Мы всe сделали, пользуйтесь на здоровье», — сказал Маслов.

  • Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 года.
  • Он провел 114 матчей и забил 2 гола.
  • Рыночная стоимость игрока – 900 тысяч евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо Спартак Кутепов Илья
Комментарии (2)
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Plyash
1657690516
Удачи в Торпедо, ЗМС !
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