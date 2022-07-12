Стало известно, какую сумму получит ЦСКА за продажу Бийола в «Удинезе»

«Удинезе» заплатит 4 миллиона за трансфер полузащитника ЦСКА Яки Бийола, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов. ЦСКА также получит 10 процентов от перепродажи футболиста.
Бийол подпишет контракт с «Удинезе» на пять лет с зарплатой 800 тысяч евро в год.
- Бийол в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость словенца – 3,5 миллиона евро.
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио