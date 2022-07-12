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  • Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине»

Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине»

12 июля 2022, 17:35
5

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба захотел готовиться к новому сезону в «Рубине» из-за Леонида Слуцкого.

33-летний футболист уверен в методиках работы тренера и не сомневается, что тот поможет ему набрать оптимальную форму.

Также у форварда были возможности тренироваться в расположении команд из Москвы.

При этом Дзюба не собирается подписывать контракт с «Рубином». У него есть несколько предложений из Европы, но приоритетом остаeтся переезд в Турцию.

Затягивание переговоров с турецкими клубами объясняется «особенностями местного футбольного рынка».

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

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Источник: RT
Россия. Первая лига Рубин Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Hoahin
1657639403
Уже в смех весь народ впадает когда читает про очередные "несколько предложений из Европы" Нет у Дрочбы никаких предложений, хватит людям лапшу на уши вешать
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vladimir-7
1657640667
... и в чём особенность "местного футбольного рынка?"
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Hero_116
1657694481
В команду ФНЛ самое то. Пусть поможет Рубину очистку пройти и вылететь во Вторую лигу) Весь Татарстан будет доволен за исключением Казани)
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PAREVG.
1657746698
Гвоздь в стену и бутсы на него. Вот его продолжение карьеры - команда ветеранов.
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