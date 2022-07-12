Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба захотел готовиться к новому сезону в «Рубине» из-за Леонида Слуцкого.

33-летний футболист уверен в методиках работы тренера и не сомневается, что тот поможет ему набрать оптимальную форму.

Также у форварда были возможности тренироваться в расположении команд из Москвы.

При этом Дзюба не собирается подписывать контракт с «Рубином». У него есть несколько предложений из Европы, но приоритетом остаeтся переезд в Турцию.

Затягивание переговоров с турецкими клубами объясняется «особенностями местного футбольного рынка».