Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба захотел готовиться к новому сезону в «Рубине» из-за Леонида Слуцкого.
33-летний футболист уверен в методиках работы тренера и не сомневается, что тот поможет ему набрать оптимальную форму.
Также у форварда были возможности тренироваться в расположении команд из Москвы.
При этом Дзюба не собирается подписывать контракт с «Рубином». У него есть несколько предложений из Европы, но приоритетом остаeтся переезд в Турцию.
Затягивание переговоров с турецкими клубами объясняется «особенностями местного футбольного рынка».
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
Источник: RT