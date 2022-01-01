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Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба захотел готовиться к новому сезону в «Рубине» из-за Леонида Слуцкого.

33-летний футболист уверен в методиках работы тренера и не сомневается, что тот поможет ему набрать оптимальную форму.

Также у форварда были возможности тренироваться в расположении команд из Москвы.

При этом Дзюба не собирается подписывать контракт с «Рубином». У него есть несколько предложений из Европы, но приоритетом остаeтся переезд в Турцию.

Затягивание переговоров с турецкими клубами объясняется «особенностями местного футбольного рынка».

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

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Источник: RT

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Комментарии4
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    Рейтинг: +25126

    vladimir-7 1 час назад

    ... и в чём особенность "местного футбольного рынка?"

    0
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    Рейтинг: +1089

    Hoahin 1 час назад

    Уже в смех весь народ впадает когда читает про очередные "несколько предложений из Европы" Нет у Дрочбы никаких предложений, хватит людям лапшу на уши вешать

    4
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    Рейтинг: +81

    Miru mir 1 час назад

    У него есть несколько предложений из Европы,=====Црвена Звезда сказала что он старый и медленный. Другие европейские, то есть турецкие такого же мнения....Пипец Зюбе...

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    Рейтинг: +1346

    Дубина 2 часа назад

    Ох испортит рукаку ребят в раздевалке!!!

    1
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