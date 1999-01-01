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Орлов: «Не забывайте, что Семак – мой проект. Я пустил его в плавание»

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Вы же помните, кстати, что я стоял у истоков назначения Семака в Уфу? Не забывайте, что Семак – вообще-то мой проект. Когда Сергей Богданович взял первый титул, я ему сказал: «Серeж, не забывай, что ты – мой рейтинг». – «Почему?» – «А кто тебя отправил в Уфу?»

Но он не заметил, Семак особо на меня не зацикливается. Ну а мне-то что – я его пустил в плавание, а дальше – сам-сам», – сказал Орлов.

  • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
  • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
  • «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.

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Источник: «Спорт уик-энд»

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Сегодня, 12:34
Комментарии24
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    Рейтинг: +10410

    alp 4 секунды назад

    походу у старого мания величия..

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    Рейтинг: +5794

    subbotaspartak 17 минут назад

    Это Уткин бы пустил в плавание, а Орлов в полёт.....

    0
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    Рейтинг: +23650

    JTherry 26 минут назад

    о, Гена заврался: вчера - он Миллеру советовал, сегодня - стоял у истоков назначения Сельдереича... новый Мюнхгаузен...)

    2
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    Рейтинг: +13124

    playsh 44 минуты назад

    -Но знают все,от взрослых до детей
    -И только Гена,словно из Монмартра
    -Что он,страдая от навязчивых идей
    -Закончит век в приёмной психиатра



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    Рейтинг: +7135

    nik55 1 час назад

    дурдом заждался своего клиента

    3
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    Рейтинг: +3899

    Беспонтий 2 часа назад

    да верим мы
    а кули
    нам не верить человеку
    который может в плаванье пускать
    только какули

    5
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    Рейтинг: +42

    НикКин 2 часа назад

    Так вот кто рулит нашем футболом тайный агент Геннадий )

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    Рейтинг: +656

    111Hunter111 2 часа назад

    экскременты тоже плавают.

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    Рейтинг: +2640

    Радио1000шумеров 3 часа назад

    Орлов, мы ничего не забываем. Кто тебе деньги платит, ты чья шлюxa?
    Геннадий Орлов, статистика взята с оф сайта Зенита:
    Игр за «Зенит»: 6
    Минут за «Зенит»: 481
    Забитых голов: 0
    Статистка игры этого упыря за Зенит еще веселее:
    Динамо (К) 3 : 0 Зенит
    Нефтяник 3 : 0 Зенит
    Арарат 2 : 0 Зенит
    Крылья Советов 1 : 0 Зенит
    Зенит 1 : 2 Пахтакор
    Динамо 2 : 0 Зенит
    Данные взяты оттуда же, с оф сайда Зенита.
    Орлофф с Зенитом *****@ли всё просто в ноль.
    И фсё, дальше утырка Орлова просто списали.

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    Рейтинг: +3899

    Беспонтий > Радио1000шумеров 2 часа назад

    старая хитрая харьковская крыса уже сорок пять лет гребёт под себя всё
    пахнущее едою в питерском футболе и хоккее

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    Рейтинг: +23650

    JTherry > Радио1000шумеров 34 минуты назад

    ну почему же "прое*али в ноль" - один гол забили, но не удивлюсь, если его забил не Орлуша...)

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    Рейтинг: +16344

    Cleaner 3 часа назад

    От скромности Гена Орлов не помрет...)

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