Орлов: «Не забывайте, что Семак – мой проект. Я пустил его в плавание»

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Вы же помните, кстати, что я стоял у истоков назначения Семака в Уфу? Не забывайте, что Семак – вообще-то мой проект. Когда Сергей Богданович взял первый титул, я ему сказал: «Серeж, не забывай, что ты – мой рейтинг». – «Почему?» – «А кто тебя отправил в Уфу?»

Но он не заметил, Семак особо на меня не зацикливается. Ну а мне-то что – я его пустил в плавание, а дальше – сам-сам», – сказал Орлов.