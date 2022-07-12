Погба перешел в «Ювентус», дочки Карпина не смогли оформить Fan ID и другие новости дня

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Дочки Карпина не смогли оформить Fan ID, потому что родились не в России

Соу приостановил контракт с «Ростовом». Карпин говорил, что игрок так не сделает

Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве». Агент это отрицает

У Слуцкого случился конфликт с Лисаковичем (Владислав Татур)

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