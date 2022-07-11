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Три клуба АПЛ интересуются полузащитником «Зенита» Венделом

У хавбека «Зенита» Вендела есть варианты продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

На 24-летнего футболиста претендуют три клуба АПЛ, два из них – «Арсенал» и «Вест Хэм».

Также бразильского полузащитника хочет подписать «Фламенго».

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
  • Игрок не будет приостанавливать контракт из-за хороших отношений с клубом.

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Источник: Globo Esporte

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