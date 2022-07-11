Три клуба АПЛ интересуются полузащитником «Зенита» Венделом

У хавбека «Зенита» Вендела есть варианты продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

На 24-летнего футболиста претендуют три клуба АПЛ, два из них – «Арсенал» и «Вест Хэм».

Также бразильского полузащитника хочет подписать «Фламенго».