Три клуба АПЛ интересуются полузащитником «Зенита» Венделом

У хавбека «Зенита» Вендела есть варианты продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.
На 24-летнего футболиста претендуют три клуба АПЛ, два из них – «Арсенал» и «Вест Хэм».
Также бразильского полузащитника хочет подписать «Фламенго».
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У хавбека «Зенита» Вендела есть варианты продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.
На 24-летнего футболиста претендуют три клуба АПЛ, два из них – «Арсенал» и «Вест Хэм».
Также бразильского полузащитника хочет подписать «Фламенго».