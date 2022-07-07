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Вендел не приостановит контракт с «Зенитом» из-за хороших отношений с клубом

Полузащитник Вендел может покинуть «Зенит», но не используя разрешение приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

Бразилец не собирается применять поправку ФИФА из-за хороших отношений с «Зенитом».

Однако уход хавбека все еще не исключен – переговоры об его аренде ведет «Фламенго».

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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Источник: твиттер Вене Касагранде

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07.07.2022 23:20
Комментарии1
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    Рейтинг: +5255

    AtticusFinch 38 минут назад

    В чем разница между приостановкой и арендой? в паре чемоданах зеленых, которые ему накинули, чтобы он вякнул какой клёвый клуб Зенит?))

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