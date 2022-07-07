Вендел не приостановит контракт с «Зенитом» из-за хороших отношений с клубом

В чем разница между приостановкой и арендой? в паре чемоданах зеленых, которые ему накинули, чтобы он вякнул какой клёвый клуб Зенит?))
Полузащитник Вендел может покинуть «Зенит», но не используя разрешение приостанавливать контракты с клубами РПЛ.
Бразилец не собирается применять поправку ФИФА из-за хороших отношений с «Зенитом».
Однако уход хавбека все еще не исключен – переговоры об его аренде ведет «Фламенго».
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.