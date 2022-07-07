Вендел не приостановит контракт с «Зенитом» из-за хороших отношений с клубом

Полузащитник Вендел может покинуть «Зенит», но не используя разрешение приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

Бразилец не собирается применять поправку ФИФА из-за хороших отношений с «Зенитом».

Однако уход хавбека все еще не исключен – переговоры об его аренде ведет «Фламенго».