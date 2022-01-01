У Слуцкого случился конфликт с Лисаковичем (Владислав Татур)

что за жизнь настала? неужели не осталось футболистов больных футболом? везде только деньги
У нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича возник конфликт с главным тренером клуба Леонидом Слуцким.
По информации белорусского журналиста Владислава Татура, зарплата футболиста в размере 600 тысяч евро в год осложняет поиски нового клуба для Лисаковича.
- Форвард перешел в «Рубин» в январе из «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.
- Он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.
- «Рубин» вылетел в Первую лигу.