У Слуцкого случился конфликт с Лисаковичем (Владислав Татур)

У нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича возник конфликт с главным тренером клуба Леонидом Слуцким.

По информации белорусского журналиста Владислава Татура, зарплата футболиста в размере 600 тысяч евро в год осложняет поиски нового клуба для Лисаковича.