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У Слуцкого случился конфликт с Лисаковичем (Владислав Татур)

У нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича возник конфликт с главным тренером клуба Леонидом Слуцким.

По информации белорусского журналиста Владислава Татура, зарплата футболиста в размере 600 тысяч евро в год осложняет поиски нового клуба для Лисаковича.

  • Форвард перешел в «Рубин» в январе из «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.
  • «Рубин» вылетел в Первую лигу.

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Источник: телеграм-канал Владислава Татура

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Комментарии1
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    Рейтинг: +523

    semm 42 минуты назад

    что за жизнь настала? неужели не осталось футболистов больных футболом? везде только деньги

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