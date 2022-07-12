«Займет место не ниже десятого – уже успех». Кечинов – о «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от выступления команды в предстоящем сезоне РПЛ.

– Чего ждать от «Спартака»?

- Вообще непонятно. Если «Спартак» займет место не ниже десятого – это уже будет успех, небольшое продвижение вперед. О борьбе за чемпионство речи не идет, максимум – борьба за призовые места.

При определенном стечении обстоятельств, спартаковцы могут вклиниться в тройку. Но для этого должны возникнуть проблемы у ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», «Краснодара».

– Крупное поражение «Спартака» в матче за Суперкубок – показательный момент?

– Конечно. Была важная встреча, за трофей, при полном стадионе. «Зенит» показал, что он на две головы сильнее «Спартака».

– «Спартаку» нужно усиление?

- Безусловно, вот только кто из качественных легионеров приедет к нам? Надо смотреть в сторону бразильского рынка, сербского, африканского.

Спартаковцам нужен центральный защитник. Варианты есть, тот же «Локомотив» купил Фассона, и он неплохо себя проявил в межсезонье.

Почему «Спартак» не усилил эту позицию – вопрос к спортивному директору клуба Каттани.

– Вы сказали, что «Спартак» не сможет бороться за чемпионство. А у «Зенита» вообще есть конкуренты? Может «Динамо», ЦСКА?

– Посмотрел матчи «Зенита» с ЦСКА и со «Спартаком» и лишний раз убедился, что проблем у питерцев не будет. Навязать им конкуренцию могло бы «Динамо», но у команды сменился главный тренер, ушли несколько лидеров.

На данный момент «Зенит» является сильнейшим клубом России, причем по всем компонентам.