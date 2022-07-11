Изидор назвал три клуба РПЛ, которые могли бы бороться за первое место в Лиге 1

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнил чемпионаты России и Франции.
— Ты можешь сравнить уровень российского футбола и французского?
— «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА могли бы спокойно бороться в чемпионате Франции за первые места. Оба чемпионата очень похожи. Но команды из второй части турнирной таблицы чемпионата Франции сильнее команд, занимающих такие же места в чемпионате России.
— А чем схожи российский чемпионат и французский?
— Уровень, интенсивность матчей. Оба чемпионата имеют высокий уровень игры. Плюс одна команда доминирует над остальными — ПСЖ и «Зенит». В России достаточно команд, которые могли бы бороться за первую пятерку во Франции.
- Изидор перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал 6-м в РПЛ, «Зенит» стал чемпионом.
Источник: «Спорт-Экспресс»