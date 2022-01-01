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Изидор назвал три клуба РПЛ, которые могли бы бороться за первое место в Лиге 1

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнил чемпионаты России и Франции.

— Ты можешь сравнить уровень российского футбола и французского?

«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА могли бы спокойно бороться в чемпионате Франции за первые места. Оба чемпионата очень похожи. Но команды из второй части турнирной таблицы чемпионата Франции сильнее команд, занимающих такие же места в чемпионате России.

— А чем схожи российский чемпионат и французский?

— Уровень, интенсивность матчей. Оба чемпионата имеют высокий уровень игры. Плюс одна команда доминирует над остальными — ПСЖ и «Зенит». В России достаточно команд, которые могли бы бороться за первую пятерку во Франции.

  • Изидор перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
  • Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
  • В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал 6-м в РПЛ, «Зенит» стал чемпионом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 17:22
Комментарии4
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    Рейтинг: +25125

    vladimir-7 27 минут назад

    Для сравнения уровня команд, давайте проведем матч ПСЖ–Зенит и всё встанет
    на свои места.

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    Рейтинг: +11919

    DeStar > vladimir-7 1 минуту назад

    не честное сравнение все же) легче сравнить 2-3-4 места рпл
    с условным монако, лионом, лиллем или марселем

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    Рейтинг: +11241

    Алексей З 1 час назад

    Очередной приезжий клоун , который сейчас вам пропоёт всё , что приятно вашему уху.
    После отъезда они другое рассказывают, ну и для чего этот"словесный понос" нужен?
    Если по теме , ну ладно когда Зенит упомянул , но Локо и ЦСКА , в их сегодняшнем состоянии , в первую пятерку Лиги 1...
    Это ж сколько выпить надо , чтобы такое отморозить ?

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    Рейтинг: +25125

    vladimir-7 > Алексей З 32 минуты назад

    Читая твой отмороженный комментарий и выпивать не надо

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