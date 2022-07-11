Изидор назвал три клуба РПЛ, которые могли бы бороться за первое место в Лиге 1

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнил чемпионаты России и Франции.

— Ты можешь сравнить уровень российского футбола и французского?

— «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА могли бы спокойно бороться в чемпионате Франции за первые места. Оба чемпионата очень похожи. Но команды из второй части турнирной таблицы чемпионата Франции сильнее команд, занимающих такие же места в чемпионате России.

— А чем схожи российский чемпионат и французский?

— Уровень, интенсивность матчей. Оба чемпионата имеют высокий уровень игры. Плюс одна команда доминирует над остальными — ПСЖ и «Зенит». В России достаточно команд, которые могли бы бороться за первую пятерку во Франции.