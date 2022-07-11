Агент Бийола рассказал, когда ЦСКА примет решение о будущем футболиста

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, высказался о будущем футболиста в столичном клубе.
— Мы ждем решения ЦСКА, клуб скажет Яке, что он должен возвращаться или что они его продают. Так что мы ждем.
— Как долго ждать?
— В ЦСКА сказали, что через несколько дней сообщат нам, что делать.
— Переговоры с «Удинезе» продолжаются?
— Насколько я понимаю, да. Но деталей не знаю.
— Есть ли интерес от других клубов?
— Слышал, что еще один итальянский клуб интересуется Якой, но не могу подтвердить достоверной этой информации и с моей стороны будет некорректно называть эту команду. Все переговоры ведет ЦСКА.
- Бийол в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость словенца – 3,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»