Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
2 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

Агент Бийола рассказал, когда ЦСКА примет решение о будущем футболиста

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, высказался о будущем футболиста в столичном клубе.

— Мы ждем решения ЦСКА, клуб скажет Яке, что он должен возвращаться или что они его продают. Так что мы ждем.

— Как долго ждать?

В ЦСКА сказали, что через несколько дней сообщат нам, что делать.

— Переговоры с «Удинезе» продолжаются?

— Насколько я понимаю, да. Но деталей не знаю.

— Есть ли интерес от других клубов?

— Слышал, что еще один итальянский клуб интересуется Якой, но не могу подтвердить достоверной этой информации и с моей стороны будет некорректно называть эту команду. Все переговоры ведет ЦСКА.

  • Бийол в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость словенца – 3,5 миллиона евро.

Новости по теме
Агент Бийола высказался о трансфере игрока из ЦСКА в «Удинезе»
ЦСКА и «Удинезе» близки к договоренности по трансферу Бийола 1
Агент Бийола отреагировал на новость о переходе игрока в «Удинезе»
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:58
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11