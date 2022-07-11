Агент Бийола рассказал, когда ЦСКА примет решение о будущем футболиста

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, высказался о будущем футболиста в столичном клубе.

— Мы ждем решения ЦСКА, клуб скажет Яке, что он должен возвращаться или что они его продают. Так что мы ждем.

— Как долго ждать?

— В ЦСКА сказали, что через несколько дней сообщат нам, что делать.

— Переговоры с «Удинезе» продолжаются?

— Насколько я понимаю, да. Но деталей не знаю.

— Есть ли интерес от других клубов?

— Слышал, что еще один итальянский клуб интересуется Якой, но не могу подтвердить достоверной этой информации и с моей стороны будет некорректно называть эту команду. Все переговоры ведет ЦСКА.