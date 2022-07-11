Джорджевич ждет предложений из РПЛ

Нападающий Лука Джорджевич намерен вернуться в Россию.

28-летний футболист покинул датский «Вайле» на правах свободного агента и теперь ждет предложений из РПЛ.

Услуги черногорца были предложены нескольким российским клубам, включая «Оренбург», но пока никто не проявил заинтересованности в его подписании.