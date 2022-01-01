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Джорджевич ждет предложений из РПЛ

Нападающий Лука Джорджевич намерен вернуться в Россию.

28-летний футболист покинул датский «Вайле» на правах свободного агента и теперь ждет предложений из РПЛ.

Услуги черногорца были предложены нескольким российским клубам, включая «Оренбург», но пока никто не проявил заинтересованности в его подписании.

  • Джорджевич известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».
  • В составе «Вайле» форвард забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +31

    Александр.Т. 56 минут назад

    В сочи,там вроде пока нету высокого нападающего

    0
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    Рейтинг: +14277

    Fusballer 1 час назад

    Да что такое-то? Джорджевич, Дзюба... Два супер-форварда, и оба - без клуба!

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