Джорджевич ждет предложений из РПЛ

Нападающий Лука Джорджевич намерен вернуться в Россию.
28-летний футболист покинул датский «Вайле» на правах свободного агента и теперь ждет предложений из РПЛ.
Услуги черногорца были предложены нескольким российским клубам, включая «Оренбург», но пока никто не проявил заинтересованности в его подписании.
- Джорджевич известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».
- В составе «Вайле» форвард забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
- Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»