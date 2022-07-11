Изидор: «Во Франции практически ничего не слышно о «Спартаке»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, какие российские клубы лучше знают во Франции.
– Что ты знал о «Локомотиве» до перехода? Видел какие-то матчи?
– «Локо» – это популярная команда во Франции. В моей стране люди знают три команды из России: «Локо», «Зенит» и ЦСКА.
– В этом списке нет «Спартака»?
– Его знают намного меньше. Во Франции практически ничего не слышно о «Спартаке». Больше о «Локо», «Зените» и ЦСКА.
Честно, я еще мало знал о французах, которые играли в России. Я больше знал о самом клубе.
Я смотрел игру против «Марселя». У меня было представление, что такое «Локомотив».
- Изидор перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
- Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»