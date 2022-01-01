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Изидор: «Во Франции практически ничего не слышно о «Спартаке»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, какие российские клубы лучше знают во Франции.

– Что ты знал о «Локомотиве» до перехода? Видел какие-то матчи?

– «Локо» – это популярная команда во Франции. В моей стране люди знают три команды из России: «Локо», «Зенит» и ЦСКА.

– В этом списке нет «Спартака»?

– Его знают намного меньше. Во Франции практически ничего не слышно о «Спартаке». Больше о «Локо», «Зените» и ЦСКА.

Честно, я еще мало знал о французах, которые играли в России. Я больше знал о самом клубе.

Я смотрел игру против «Марселя». У меня было представление, что такое «Локомотив».

  • Изидор перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
  • Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +17

    BVG4 28 минут назад

    Ну как же так? А про Жиго разве неправду написали, что он уже почти договорился с руководством РФС на вывоз за границу (в Париж) кубка России и хотел арендовать двухэтажный автобус с открытым верхом. А тут вдруг - "ничего не слышно о «Спартаке»". Фигня какая то...

    1
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    Рейтинг: +1484

    fakeid 1 час назад

    неужели есть место на земле, где не слышно визгов?
    ок, гугл, как переехать во францию

    2
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    Рейтинг: +602

    SpartakMoskwa > fakeid 1 час назад

    Хочешь мы тебе билет туда купим? На одного дебила меньше будет на сайте

    1
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    Рейтинг: +1484

    fakeid > SpartakMoskwa 1 час назад

    пока что дебил здесь только ты, раз не можешь сообразить, что на сайт можно зайти откуда угодно, не только из россии)

    1
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    Рейтинг: +14277

    Fusballer > fakeid 1 час назад

    Да некогда тебе будет во Франции по сайтам ползать. Будешь нигрос с арабами обслуживать))

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