Изидор: «Во Франции практически ничего не слышно о «Спартаке»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, какие российские клубы лучше знают во Франции.

– Что ты знал о «Локомотиве» до перехода? Видел какие-то матчи?

– «Локо» – это популярная команда во Франции. В моей стране люди знают три команды из России: «Локо», «Зенит» и ЦСКА.

– В этом списке нет «Спартака»?

– Его знают намного меньше. Во Франции практически ничего не слышно о «Спартаке». Больше о «Локо», «Зените» и ЦСКА.

Честно, я еще мало знал о французах, которые играли в России. Я больше знал о самом клубе.

Я смотрел игру против «Марселя». У меня было представление, что такое «Локомотив».