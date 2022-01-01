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Изидор высказался о своем будущем в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не собирается покидать команду, несмотря на разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

«На данный момент я прекрасно чувствую себя в «Локомотиве». Очень доволен тем, что нахожусь в клубе.

Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Да, я останусь в «Локомотиве» на весь сезон», – сказал 21-летний француз.

  • Изидор перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
  • Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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