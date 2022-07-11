Изидор высказался о своем будущем в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не собирается покидать команду, несмотря на разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ.
«На данный момент я прекрасно чувствую себя в «Локомотиве». Очень доволен тем, что нахожусь в клубе.
Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Да, я останусь в «Локомотиве» на весь сезон», – сказал 21-летний француз.
- Изидор перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
- Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
Источник: «Чемпионат»