Изидор высказался о своем будущем в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не собирается покидать команду, несмотря на разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

«На данный момент я прекрасно чувствую себя в «Локомотиве». Очень доволен тем, что нахожусь в клубе.

Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Да, я останусь в «Локомотиве» на весь сезон», – сказал 21-летний француз.