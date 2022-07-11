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  • Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти команду в Европе

Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти команду в Европе

11 июля 2022, 11:25
11

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что экс-нападающий петербуржцев Артем Дзюба до сих пор не договорился с новым клубом.

«Неудивительно, что Дзюба не может найти себе команду в Европе. Там нужны скоростные, мобильные нападающие, а Дзюба – игрок другого плана, тем более возрастной.

На мой взгляд, ему лучше остаться в России. Здесь он великий футболист, точно будет востребован и будет играть.

В любой европейской лиге ему будет очень тяжело, вряд ли он будет часто выходить на поле. Так что ему все же лучше остаться в РПЛ еще на пару сезонов.

«Сочи» – отличный вариант для Артема. Он им очень подойдет. Ему однозначно лучше перейти в «Сочи», чем искать клуб в Европе.

Что касается «Зенита», то он вряд ли туда вернется. Артем и клуб сделали свой выбор. Думаю, совсем скоро Дзюба найдет себе команду», – сказал Петржела.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Петржела Властимил
Комментарии (11)
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Fusballer
1657528006
Дзюба и в Европе великий футболист. Не надо принижать его достижения.
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LOKOfanatik19
1657528110
Этот с такими запросами, нафиг никому не нужен.
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Беспонтий
1657529188
когда гонор преобладает над разумом мозг тихонечко стоит в стороне и наблюдает за конфликтом
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Enter2006
1657534088
Здесь он великий онанист, точно будет востребован! ))
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egorwlblytkin
1657537235
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Garrincha58
1657544715
не переживай так уж Властимил он без работы не останется ему лучше перейти в Химки
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paracetamol
1657551920
Я тоже знаю; потому, что му-ак!
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