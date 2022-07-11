Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти команду в Европе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что экс-нападающий петербуржцев Артем Дзюба до сих пор не договорился с новым клубом.

«Неудивительно, что Дзюба не может найти себе команду в Европе. Там нужны скоростные, мобильные нападающие, а Дзюба – игрок другого плана, тем более возрастной.

На мой взгляд, ему лучше остаться в России. Здесь он великий футболист, точно будет востребован и будет играть.

В любой европейской лиге ему будет очень тяжело, вряд ли он будет часто выходить на поле. Так что ему все же лучше остаться в РПЛ еще на пару сезонов.

«Сочи» – отличный вариант для Артема. Он им очень подойдет. Ему однозначно лучше перейти в «Сочи», чем искать клуб в Европе.

Что касается «Зенита», то он вряд ли туда вернется. Артем и клуб сделали свой выбор. Думаю, совсем скоро Дзюба найдет себе команду», – сказал Петржела.