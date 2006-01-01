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Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти команду в Европе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что экс-нападающий петербуржцев Артем Дзюба до сих пор не договорился с новым клубом.

«Неудивительно, что Дзюба не может найти себе команду в Европе. Там нужны скоростные, мобильные нападающие, а Дзюба – игрок другого плана, тем более возрастной.

На мой взгляд, ему лучше остаться в России. Здесь он великий футболист, точно будет востребован и будет играть.

В любой европейской лиге ему будет очень тяжело, вряд ли он будет часто выходить на поле. Так что ему все же лучше остаться в РПЛ еще на пару сезонов.

«Сочи» – отличный вариант для Артема. Он им очень подойдет. Ему однозначно лучше перейти в «Сочи», чем искать клуб в Европе.

Что касается «Зенита», то он вряд ли туда вернется. Артем и клуб сделали свой выбор. Думаю, совсем скоро Дзюба найдет себе команду», – сказал Петржела.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 11:25
Комментарии8
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    Рейтинг: +3564

    Enter2006 56 минут назад

    Здесь он великий онанист, точно будет востребован! ))

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    Рейтинг: +829

    O-kolesov > Enter2006 2 секунды назад

    Особенно в Тарасовке, он же ваш воспитанник.

    0
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    Рейтинг: +3857

    Беспонтий 2 часа назад

    когда гонор преобладает над разумом
    мозг тихонечко стоит в стороне и наблюдает за конфликтом

    2
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    Рейтинг: +2009

    LOKOfanatik19 2 часа назад

    Этот с такими запросами, нафиг никому не нужен.

    2
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    Рейтинг: +14277

    Fusballer 2 часа назад

    Дзюба и в Европе великий футболист. Не надо принижать его достижения.

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    Рейтинг: +88

    Теркчанин > Fusballer 1 час назад

    в каком месте он в Европе великий футболист?

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    Рейтинг: +23625

    JTherry > Теркчанин 1 час назад

    погромщик сборной Лихтенштейна...)

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    Рейтинг: +3564

    Enter2006 > Fusballer 51 минуту назад

    Верно! Ему пора в "ПСЖ", рядом с Месси и Роналду ))

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