Александр Мостовой: «Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита»

Да закройте этой шавке уже ********.... Разошелся чё то малец ... Ты в России играешь чудак если что )) сколько раз в лч играл? А сколько забивал ? ****** тут как дышит всех подкупили деньгами и тут он шавка ******** раззевал
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что судьба чемпионства в РПЛ уже предрешена.
«Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита». Если все иностранцы останутся, то на 90% можно сказать, что «Зенит» будет чемпионом.
Вчера лишний раз мы убедились, что на данный момент конкурентов мало для «Зенита».
Что нужно клубам, чтобы конкурировать с «Зенитом»? Надо, чтобы ушли иностранцы «Зенита».
Мы смотрим состав по иностранцам. Они остались в «Спартаке», «Локомотиве». Мы вчера увидели, что иностранцы решают многое. Их уровень отличается от других», – сказал Мостовой.