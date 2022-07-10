Александр Мостовой: «Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что судьба чемпионства в РПЛ уже предрешена.

«Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита». Если все иностранцы останутся, то на 90% можно сказать, что «Зенит» будет чемпионом.

Вчера лишний раз мы убедились, что на данный момент конкурентов мало для «Зенита».

Что нужно клубам, чтобы конкурировать с «Зенитом»? Надо, чтобы ушли иностранцы «Зенита».

Мы смотрим состав по иностранцам. Они остались в «Спартаке», «Локомотиве». Мы вчера увидели, что иностранцы решают многое. Их уровень отличается от других», – сказал Мостовой.