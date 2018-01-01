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Александр Мостовой: «Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что судьба чемпионства в РПЛ уже предрешена.

«Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита». Если все иностранцы останутся, то на 90% можно сказать, что «Зенит» будет чемпионом.

Вчера лишний раз мы убедились, что на данный момент конкурентов мало для «Зенита».

Что нужно клубам, чтобы конкурировать с «Зенитом»? Надо, чтобы ушли иностранцы «Зенита».

Мы смотрим состав по иностранцам. Они остались в «Спартаке», «Локомотиве». Мы вчера увидели, что иностранцы решают многое. Их уровень отличается от других», – сказал Мостовой.

  • В субботу «Зенит» разгромил «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России.
  • Петербуржцы становились чемпионами в 4 последних сезонах.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +24

    《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》 53 минуты назад

    Да закройте этой шавке уже ********.... Разошелся чё то малец ... Ты в России играешь чудак если что )) сколько раз в лч играл? А сколько забивал ? ****** тут как дышит всех подкупили деньгами и тут он шавка ******** раззевал

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