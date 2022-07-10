«Каждый год новый тренер – сериал продолжается». Газзаев – о «Спартаке»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах «Спартака» в сезоне-2022/23 на фоне разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.

«Я считаю, что «Спартак» оставил очень печальное впечатление в матче за Суперкубок.

Каждый год новый тренер – сериал продолжается. Сложно сказать, как команда выступит в чемпионате – особенно по вчерашней игре», – сказал Газзаев.