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Ледяхов: «Промес уже давно не феерит. Игрок с ярмарки»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов недоволен игрой нападающего команды Квинси Промеса.

– От Промеса в Суперкубке ждали большего?

– С чего бы? Он уже давно не феерит. Вот и сейчас выглядел слабо. Вспыхнул лишь на первых минутах, когда «Спартак» еще пытался навязать сопернику борьбу и бежал вперед, да в концовке зашевелился – при счете 0:3.

Курбан Бердыев считает, что Промес уже едет с ярмарки.

– Так и есть. Вспомните, какой это был игрок, когда уезжал в Европу. И каким вернулся... Небо и земля!

  • «Спартак» в матче за Суперкубок уступил «Зениту» со счетом 0:4.
  • Промес прервал серию из 4 матчей с голами.
  • Нидерландец играет в России с 2014 года (с перерывом).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:57
Комментарии13
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    Рейтинг: +22940

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Не стоило его возвращать в Спартак, это уже отработанный материал. Конечно, может и жестковато, но интересы клуба всегда должны быть превыше всего.

    0
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    Рейтинг: +764

    Suvorov51 > DOCTOR PENALTY 44 секунды назад

    Согласен с вами на все100%, да и не только он, там к многим надо предъявить как говорится счёт

    0
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    Рейтинг: +1191

    Taps 1 час назад

    Пусть едет кокосы собирать ...

    2
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    Рейтинг: +65

    Лицом_на_клаве 1 час назад

    ПроМяс давно уже сбитый лётчик.

    2
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    Рейтинг: +16255

    Cleaner 1 час назад

    А зачем Промесу феерить? Он песенки поет и бабло гребет лопатой...

    3
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    Рейтинг: +499

    FС Spаrtак > Cleaner 35 минут назад

    так иди ты заработай кто тебе мешает

    0
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    Рейтинг: +11167

    Алексей З 1 час назад

    Угомонись, клоун.
    Вроде сам играл.
    При чём тут Промес ?
    В первые пол-часа ( 29 мин) Спартак играл лучше. Мне даже показалась , что и Зенит не ожидал этого.
    Потом весь блок "звёзд" молодёжной сборной Умяров, Денисов , Игнатов и Хлусевич просто сдулся.
    Практически из ничего получаем 0:2.
    Начался второй тайм и из зоны этих героев Вендел забивает. 0:3 Тушите свет.
    Где вина Промеса ?
    Мор с 30 минуты Умярова с Денисовым на замену наметил , но почему то данные герои отыграли 90 минут. Привет тренеру. Изучает.
    Промес во всём виноват ? ппц

    1
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    Рейтинг: +16255

    Cleaner > Алексей З 1 час назад

    Не льстите Спартаку. Спартак играл лучше Зенита только ПОСЛЕДНИЕ 5 МИНУТ! Когда все уже было решено и Зенит хотел просто сохранить сухой счет.

    2
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    Рейтинг: +11167

    Алексей З > Cleaner 1 час назад

    Зачем мне себя обманывать, льстить ?
    МНЕ Спартак до гола нравился.
    Пас Умярова на Сергеева, из его же зоны и проспавшего Джикии, пас на Малкома...0:2
    Вы можете сказать , что нас "возили" ?
    Группа игроков просто"здохла" Почему ? Тренер надеюсь разберётся.

    1
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    Рейтинг: +597

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Что есть то есть, сдулся он конкретно, на фоне наших все равно он лучше, но не то что было раньше

    2
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    Рейтинг: +1734

    Vitaga > SpartakMoskwa 1 час назад

    верно. на фоне наших лентяев и бездарей - он еще вполне ничего

    1
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    Рейтинг: +16255

    Cleaner > Vitaga 1 час назад

    Только БЛАТНЫЕ и БОГАТЕНЬКИЕ "лентяи и бездари" проходят сквозь сито детских и юношеских команд. Остальные отсеиваются по дороге потому как родители не смогли дать на лапу тренеру...(

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    Рейтинг: +3826

    Беспонтий 2 часа назад

    тем не менее это чуть ли не единственное кроме дзеннь ковского
    простите за каламбур
    светлое пятно в сумбурных потугах вчерашнего спартака

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