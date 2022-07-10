Ледяхов: «Промес уже давно не феерит. Игрок с ярмарки»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов недоволен игрой нападающего команды Квинси Промеса.

– От Промеса в Суперкубке ждали большего?

– С чего бы? Он уже давно не феерит. Вот и сейчас выглядел слабо. Вспыхнул лишь на первых минутах, когда «Спартак» еще пытался навязать сопернику борьбу и бежал вперед, да в концовке зашевелился – при счете 0:3.

– Курбан Бердыев считает, что Промес уже едет с ярмарки.

– Так и есть. Вспомните, какой это был игрок, когда уезжал в Европу. И каким вернулся... Небо и земля!