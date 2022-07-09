Семак добился юбилейной победы в качестве главного тренера «Зенита»

«Зенит» в матче за Суперкубок России победил «Спартак» (4:0).
Это юбилейная победа в качестве главного тренера «Зенита» для Сергея Семака – 100-я. Ему для достижения отметки понадобилось 170 матчей и восемь лет.
- 1-я его победа была одержана в статусе исполняющего обязанности главного тренера в марте 2014 года (2:1 над дортмундской «Боруссией»).
- Из этих 100 побед «Зенита» при Семаке 80 случились в чемпионате России, 10 – в еврокубках, 7 – в национальном Кубке и еще 3 – в Суперкубке страны.
- Семак продолжает занимать 4-е место в списке главных тренеров «Зенита» с наибольшим количеством побед за всю историю клуба
Источник: телеграм-канал «Зенита»