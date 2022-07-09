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Семак добился юбилейной победы в качестве главного тренера «Зенита»

«Зенит» в матче за Суперкубок России победил «Спартак» (4:0).

Это юбилейная победа в качестве главного тренера «Зенита» для Сергея Семака – 100-я. Ему для достижения отметки понадобилось 170 матчей и восемь лет.

  • 1-я его победа была одержана в статусе исполняющего обязанности главного тренера в марте 2014 года (2:1 над дортмундской «Боруссией»).
  • Из этих 100 побед «Зенита» при Семаке 80 случились в чемпионате России, 10 – в еврокубках, 7 – в национальном Кубке и еще 3 – в Суперкубке страны.
  • Семак продолжает занимать 4-е место в списке главных тренеров «Зенита» с наибольшим количеством побед за всю историю клуба

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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09.07.2022 23:28
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