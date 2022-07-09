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Быстров: «Спартак» в ретроматче смотрелся намного интереснее, чем в Суперкубке»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал исход матча за Суперкубок России. «Зенит» разгромил москвичей со счетом 4:0.

«Ничего интересного не произошло, все, как обычно. Вчерашний «Спартак» смотрелся намного интереснее, чем сегодняшний. Намного класснее мастера 2000-х и 90-х годов вчера играли в ретроматче, нежели сегодняшние», – сказал Быстров.

  • В ретроматче «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 0:2.
  • Быстров играл за обе команды.
  • 0:4 – так крупно в Суперкубке России ранее никто не проигрывал.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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09.07.2022 23:16
Комментарии1
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    Рейтинг: +16381

    житель СПб 1 час назад

    Верно, Володя! Думаю, что великая спартаковская тройка сыграла бы не хуже нынешних игроков.

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