Быстров: «Спартак» в ретроматче смотрелся намного интереснее, чем в Суперкубке»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал исход матча за Суперкубок России. «Зенит» разгромил москвичей со счетом 4:0.

«Ничего интересного не произошло, все, как обычно. Вчерашний «Спартак» смотрелся намного интереснее, чем сегодняшний. Намного класснее мастера 2000-х и 90-х годов вчера играли в ретроматче, нежели сегодняшние», – сказал Быстров.