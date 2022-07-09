Быстров: «Спартак» в ретроматче смотрелся намного интереснее, чем в Суперкубке»

Верно, Володя! Думаю, что великая спартаковская тройка сыграла бы не хуже нынешних игроков.
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал исход матча за Суперкубок России. «Зенит» разгромил москвичей со счетом 4:0.
«Ничего интересного не произошло, все, как обычно. Вчерашний «Спартак» смотрелся намного интереснее, чем сегодняшний. Намного класснее мастера 2000-х и 90-х годов вчера играли в ретроматче, нежели сегодняшние», – сказал Быстров.
- В ретроматче «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 0:2.
- Быстров играл за обе команды.
- 0:4 – так крупно в Суперкубке России ранее никто не проигрывал.