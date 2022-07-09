«Щука и окунь». Быстров сравнил «Зенит» и «Спартак» с рыбами

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о предстоящем матче за Суперкубок России.

– Пусть победит сильнейший, тот, кто не испугается играть в футбол. А что там они покажут в плане тактики, вряд ли кого-то удивит. Сейчас все более-менее известно.

– Если использовать терминологию рыбалки, к которой у вас страсть, то на какие рыбы похожи нынешние «Зенит» и «Спартак»?

– Щука и окунь. Все же последнее время «Зенит» постоянно хавает «Спартак».