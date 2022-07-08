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«Щука и окунь». Быстров сравнил «Зенит» и «Спартак» с рыбами

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о предстоящем матче за Суперкубок России.

– Пусть победит сильнейший, тот, кто не испугается играть в футбол. А что там они покажут в плане тактики, вряд ли кого-то удивит. Сейчас все более-менее известно.

– Если использовать терминологию рыбалки, к которой у вас страсть, то на какие рыбы похожи нынешние «Зенит» и «Спартак»?

– Щука и окунь. Все же последнее время «Зенит» постоянно хавает «Спартак».

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок сегодня.
  • Матч на «Газпром Арене» начнется в 19:00 мск.

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Источник: «Петербургский дневник»

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Сегодня, 09:14
Комментарии5
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    Рейтинг: +14690

    NewLife 35 минут назад

    Быстров был уклейкой, перешел в Спартак стал окунем, вернулся в синит стал опять уклейкой))

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    Рейтинг: +1265

    вальтер79 48 минут назад

    неплохо сказал Вовчик он же рыбак толк знает в рыбах))))))

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    Рейтинг: +86

    rac531 1 час назад

    Вовка, как был вовкой, так им и подохнет)

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    Рейтинг: +16487

    paracetamol 1 час назад

    Я ьы сказал: щука и карась!

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    Рейтинг: +1559

    22 raza chemp > paracetamol 40 минут назад

    А я бы сказал что ты пи до ра сь

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