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«Зенит» поставил отличный автобус!». Быстров – о победе над «Спартаком» в ретроматче

Полузащитник «Зенита» в ретроматче против «Спартака» Владимир Быстров оценил исход. Его команда победила 2:0.

«Великолепные ощущения, победа! «Спартак» опять играл в свой футбол девяностых и двухтысячных, но ему это не помогло. Две контратаки — два гола.

Мы автобус поставили? Отличный автобус! Когда пять лет не играешь, можно и автобус поставить. Главное — победа! Суперкубок завтра точно будет повеселее. «Зенит» автобус не будет ставить. Главное, чтобы «Спартак» не ставил автобус», – сказал Быстров.

  • Игрок, будучи футболистом, выступал за обе команды.
  • Встреча прошла на «Петровском».
  • Завтра, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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08.07.2022 23:12
Комментарии1
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    Рейтинг: +16328

    житель СПб 59 минут назад

    Володе неплохо бы позаниматься спортом, побегать. А то он сдыхал через 5 минут после выхода на поле. По сравнению со знаменитыми 50-летними спартаковцами - стыдно.

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