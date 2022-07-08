«Зенит» поставил отличный автобус!». Быстров – о победе над «Спартаком» в ретроматче

Полузащитник «Зенита» в ретроматче против «Спартака» Владимир Быстров оценил исход. Его команда победила 2:0.

«Великолепные ощущения, победа! «Спартак» опять играл в свой футбол девяностых и двухтысячных, но ему это не помогло. Две контратаки — два гола.

Мы автобус поставили? Отличный автобус! Когда пять лет не играешь, можно и автобус поставить. Главное — победа! Суперкубок завтра точно будет повеселее. «Зенит» автобус не будет ставить. Главное, чтобы «Спартак» не ставил автобус», – сказал Быстров.