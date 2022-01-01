Кирильчева объяснила, почему пародию на Зарему «стопроцентно» снял «Зенит», а не фанаты

Раз этот ролик заметили и начали его буквально препарировать - значит, кое-кого за живое задеть получилось. Пора бы наконец, как мне кажется, Зареме обратить внимание на потоки д--ьма, которые она изливает и вместо этого заняться проблемами клуба.
Бывшая глава ЦСКА ТВ Катерина Кирильчева прокомментировала пародию на жену владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову, снятую фанатами «Зенита».
Кирильчева уверена, что ролик был снят «Зенитом», а не болельщиками.
«Лично мое мнение – это стопроцентно официальный ролик «Зени». Реализация тупо очень дорогая и тонкая. А значит, это отличное менеджерское решение – пулять через вираж.
С официального ресурса это бы выглядело неэтично по отношению к сопернику.
Наилучшее сравнение – это сегодняшний кондовый ролик от спартачей. Вот тут очевидно, что мастерили своими силами – без квалификации и изысков. У нас же все умеют играть в футбол и пилить контент.
PS. У нас, на ЦСКА ТВ, как-то тоже была мысль сделать вброс провокационного ролика через ресурсы. Но в итоге решили не мараться», – написала Кирильчева.
- «Зенит» и «Спартак» сыграют в Суперкубке на «Газпром Арене» 9 июля.
- Московский клуб хотел бойкотировать встречу из-за ее места проведения.
- Кирильчева работала несколько лет в ЦСКА, до этого была на телевидении.