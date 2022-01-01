Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
3 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!

Кирильчева объяснила, почему пародию на Зарему «стопроцентно» снял «Зенит», а не фанаты

Бывшая глава ЦСКА ТВ Катерина Кирильчева прокомментировала пародию на жену владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову, снятую фанатами «Зенита».

Кирильчева уверена, что ролик был снят «Зенитом», а не болельщиками.

«Лично мое мнение – это стопроцентно официальный ролик «Зени». Реализация тупо очень дорогая и тонкая. А значит, это отличное менеджерское решение – пулять через вираж.

С официального ресурса это бы выглядело неэтично по отношению к сопернику.

Наилучшее сравнение – это сегодняшний кондовый ролик от спартачей. Вот тут очевидно, что мастерили своими силами – без квалификации и изысков. У нас же все умеют играть в футбол и пилить контент.

PS. У нас, на ЦСКА ТВ, как-то тоже была мысль сделать вброс провокационного ролика через ресурсы. Но в итоге решили не мараться», – написала Кирильчева.

  • «Зенит» и «Спартак» сыграют в Суперкубке на «Газпром Арене» 9 июля.
  • Московский клуб хотел бойкотировать встречу из-за ее места проведения.
  • Кирильчева работала несколько лет в ЦСКА, до этого была на телевидении.

Новости по теме
«Доводы моралистов ничтожны». Зарема выступила за продажу пива на стадионах
«Зачем прятаться за болельщиков?» «Спартак» – о пародии фанатов «Зенита» на Зарему 17
«Не считаю, что женщина не может управлять клубом». Мовсисян – о Зареме 21
Источник: телеграм-канал Катерины Кирильчевой

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:27
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +3786

    Spirit_78 35 минут назад

    Раз этот ролик заметили и начали его буквально препарировать - значит, кое-кого за живое задеть получилось. Пора бы наконец, как мне кажется, Зареме обратить внимание на потоки д--ьма, которые она изливает и вместо этого заняться проблемами клуба.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8547

    R_a_i_n 46 минут назад

    И так ясно всё.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11