Кирильчева объяснила, почему пародию на Зарему «стопроцентно» снял «Зенит», а не фанаты

Бывшая глава ЦСКА ТВ Катерина Кирильчева прокомментировала пародию на жену владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову, снятую фанатами «Зенита».

Кирильчева уверена, что ролик был снят «Зенитом», а не болельщиками.

«Лично мое мнение – это стопроцентно официальный ролик «Зени». Реализация тупо очень дорогая и тонкая. А значит, это отличное менеджерское решение – пулять через вираж.

С официального ресурса это бы выглядело неэтично по отношению к сопернику.

Наилучшее сравнение – это сегодняшний кондовый ролик от спартачей. Вот тут очевидно, что мастерили своими силами – без квалификации и изысков. У нас же все умеют играть в футбол и пилить контент.

PS. У нас, на ЦСКА ТВ, как-то тоже была мысль сделать вброс провокационного ролика через ресурсы. Но в итоге решили не мараться», – написала Кирильчева.