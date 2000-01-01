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Получите от Фонбет до 2500 рублей за прогноз на Суперкубок

Новый российский футбольный сезон откроется суперматчем за Суперкубок. 9 июля в 19:00 на «Газпром Арене» встретятся непримиримые соперники: «Зенит» и «Спартак». Фонбет предлагает получить максимальный бонус к этой игре для всех новых клиентов.

Выберите команду, которая, по вашему мнению завоюет Суперкубок и пройдите регистрацию в Фонбет, используя соответствующий промокод.

Если вы болеете за «Зенит», то регистрируйтесь с промокодом RSC1. Если вы считаете, что «Спартак» сумеет победить в Петербурге впервые за 10 лет и взять второй трофей подряд, то ваш промокод для регистрации в Фонбет RSC2. Каждый участник акции получит фрибет 2000 рублей, а тем, кто оставит верный прогноз на финал, будет начислен дополнительный бонус в 500 рублей.

Необходимым условием является прохождение полной идентификации. Основной фрибет за регистрацию можно использовать только в мобильном приложении и только на матч «Зенит» – «Спартак». 11 июля дополнительные фрибеты в размере 500 рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры.

Регистрируйтесь в Фонбет, получайте бонусы и делайте ставки на Суперкубок России! Акция продлится до 23:59 мск 9 июля.

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Источник: «Бомбардир»

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