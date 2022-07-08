Получите от Фонбет до 2500 рублей за прогноз на Суперкубок

Новый российский футбольный сезон откроется суперматчем за Суперкубок. 9 июля в 19:00 на «Газпром Арене» встретятся непримиримые соперники: «Зенит» и «Спартак». Фонбет предлагает получить максимальный бонус к этой игре для всех новых клиентов.

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Если вы болеете за «Зенит», то регистрируйтесь с промокодом RSC1. Если вы считаете, что «Спартак» сумеет победить в Петербурге впервые за 10 лет и взять второй трофей подряд, то ваш промокод для регистрации в Фонбет RSC2. Каждый участник акции получит фрибет 2000 рублей, а тем, кто оставит верный прогноз на финал, будет начислен дополнительный бонус в 500 рублей.

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