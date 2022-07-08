Глушаков назвал фаворита матча за Суперкубок России

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что у «Зенита» больше шансов выиграть Суперкубок России.

«Я не люблю обманывать, «Зенит» – фаворит. У «Спартака» новый тренер, молодая команда. У «Зенита» более способный коллектив, они нашли новых хороших футболистов.

Но ребятам из «Спартака» желаю удачи, потерпите, понятно, что будет сложно.

Любой трофей очень важен, каждый футболист хочет побеждать, поднять кубок. Болельщики заждались.

В этом сезоне пауза была небольшая, но все равно играют «Зенит» и «Спартак», это всегда интересно, будет запредельная борьба, матч должен получиться интересным», – сказал Глушаков.