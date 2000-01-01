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Глушаков назвал фаворита матча за Суперкубок России

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что у «Зенита» больше шансов выиграть Суперкубок России.

«Я не люблю обманывать, «Зенит» – фаворит. У «Спартака» новый тренер, молодая команда. У «Зенита» более способный коллектив, они нашли новых хороших футболистов.

Но ребятам из «Спартака» желаю удачи, потерпите, понятно, что будет сложно.

Любой трофей очень важен, каждый футболист хочет побеждать, поднять кубок. Болельщики заждались.

В этом сезоне пауза была небольшая, но все равно играют «Зенит» и «Спартак», это всегда интересно, будет запредельная борьба, матч должен получиться интересным», – сказал Глушаков.

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок в субботу, 9 июля.
  • Матч на «Газпром Арене» начнется в 19:00 мск.
  • Глушаков сейчас выступает за «Химки».

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Источник: ТАСС

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Комментарии3
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    Рейтинг: +19320

    derrik2000 10 минут назад

    Что так все этот "Супер-пупер кубок" обсуждают???
    Понятное дело, что ЭТО - матч-открытие.
    Команды, в отличие от суперкубков ведущих европейских чемпионатов, если что-то там и покажут, то лишь эпизодически.
    Все мысли и силы на чемпионат!

    0
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    Рейтинг: +16485

    paracetamol 1 час назад

    Вопрос не в том, что Зенит выиграет, а в том, с каким счетом?

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    Рейтинг: +4695

    алдан2014 > paracetamol 17 минут назад

    Ставочку уже сделал? На победу Спама?

    0
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