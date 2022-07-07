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Родригао: «Зенит» – гранд российского и мирового футбола»

Новичок «Зенита» Родригао высказался о переходе в клуб из Петербурга.

– Родриго, добро пожаловать в Санкт-Петербург, поздравляем с переходом в «Зенит»! Поделитесь эмоциями?

– Спасибо, я очень рад! Думаю, это особенный момент в карьере каждого футболиста, это исполнение мечты. Хочу скорее познакомиться с партнерами по команде и приступить к работе, впереди большие цели и планы. Это большое счастье!

– Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам «Зенита» и смогу оправдать все ожидания.

  • Родригао подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за бразильца около 4 миллионов евро.
  • Год назад «Сочи» бесплатно подписал игрока.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +14229

    Fusballer 7 минут назад

    Мирового уровня Зенит был, только когда Дзюба за него играл. А в итоге сами же Дзюбу слили.

    0
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    Рейтинг: +470

    Zenit40k 24 минуты назад

    Ох Родригао ,ты очень прав , особенно про мирового футбола
    Не то что Спартак ,борется за выживание , гыгы

    2
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  • ...
    Рейтинг: +7169

    BarStep 40 минут назад

    Зашел на ветку Зенита..
    И обана, - только свинорылые дебилоиды уже насрали тут..

    Ах да, что хотел сказать-то,
    добро пожаловать Родригао в лучший клуб РПЛ!!

    2
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    Рейтинг: +81

    Болотоход 1 час назад

    Реально вся страна смеется с помойки))) А зулусы их за такое бабло и свое"ОЧКО" подставят

    1
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  • ...
    Рейтинг: +12

    Александр.Т. 1 час назад

    Гранд Млечного Пути

    0
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    Рейтинг: +81

    Болотоход 1 час назад

    Еще одного зулуса газом уже накурили))))

    0
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    Рейтинг: +8526

    R_a_i_n 1 час назад

    Вселенского масштаба... А Зюба дрочер всия галактики!!!

    2
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    Рейтинг: +947

    Лфшт 1 час назад

    тебя обманули, чурка! )

    2
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    Рейтинг: +8526

    R_a_i_n > Лфшт 1 час назад

    тссссс, не говори ему

    1
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    Рейтинг: +11086

    Алексей З 1 час назад

    Планетарный гранд !

    0
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