Родригао: «Зенит» – гранд российского и мирового футбола»

Новичок «Зенита» Родригао высказался о переходе в клуб из Петербурга.
– Родриго, добро пожаловать в Санкт-Петербург, поздравляем с переходом в «Зенит»! Поделитесь эмоциями?
– Спасибо, я очень рад! Думаю, это особенный момент в карьере каждого футболиста, это исполнение мечты. Хочу скорее познакомиться с партнерами по команде и приступить к работе, впереди большие цели и планы. Это большое счастье!
– Что для вас значит этот шаг в карьере?
– Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам «Зенита» и смогу оправдать все ожидания.
- Родригао подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за бразильца около 4 миллионов евро.
- Год назад «Сочи» бесплатно подписал игрока.
Источник: сайт «Зенита»