Родригао: «Зенит» – гранд российского и мирового футбола»

Новичок «Зенита» Родригао высказался о переходе в клуб из Петербурга.

– Родриго, добро пожаловать в Санкт-Петербург, поздравляем с переходом в «Зенит»! Поделитесь эмоциями?

– Спасибо, я очень рад! Думаю, это особенный момент в карьере каждого футболиста, это исполнение мечты. Хочу скорее познакомиться с партнерами по команде и приступить к работе, впереди большие цели и планы. Это большое счастье!

– Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам «Зенита» и смогу оправдать все ожидания.