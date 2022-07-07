В «Урале» и «Химках» поддержали участие блогерских команд в Кубке России

В «Химках» и «Урале» высказались о возможном участии блогерских команд в Кубке России.

Ранее и.о. президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что победитель Медийной футбольной лиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на турнир.

«Честно, не видел слов Алаева. Признаюсь, в Медиалиге команды сильные по составу, налаженные. Есть среди них те, кто имеет более миллионов подписчиков. С позиции известности, интереса это пойдeт на пользу Кубку России. Но тогда нужно будет менять положение.

РФС должен будет принимать решение. Наверное, это было бы интересное решение, когда любители сыграют наравне с профессионалами. Это сделает вид спорта популярным. Основная задача РФС — развитие футбола, в том числе и популяризация.

Если жребий выпадет, наверное, было бы интересно сыграть с «Амкалом», — сказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

«Нормально отношусь к этой идее. Чем больше футбола в нашей стране, тем лучше. Не видел заявление Алаева, но мне нравится эта идея.

Мы видели игру «Динамо» с «Амкалом». Нам очень понравилось! Народ пришeл за них болеть. Это же популяризация футбола. Дай бог, чтобы это произошло», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.