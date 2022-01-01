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Семин высказался о возможном допуске блогерских команд в Кубок России

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о возможном участии блогерских команд в Кубке России.

Ранее и.о. президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что победитель Медийной футбольной лиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на турнир.

«Я не понимаю, Кубок России — это профессиональный турнир. Причeм здесь любительский футбол?

В Кубке России были же команды Второй лиги – они имеют право участвовать. Любительские команды тоже должны начинать тогда с какого-то первого этапа. Ничего страшного! Пускай играют», — сказал Сeмин.

  • В финале Медийной футбольной лиги сыграют команды Basement и 2DROTS.
  • Матч пройдет на «ВТБ Арене»
  • В июне «Амкал» сыграл товарищеский матч с «Динамо» (0:5).

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Источник: «Чемпионат»

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