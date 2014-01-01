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Алаев: «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что у него нет лояльного отношения к отдельным клубам лиги.

«Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома». Я ни разу не общался с Алексеем Борисовичем Миллером. Я буду действовать в интересах всех 16 клубов.

Если я пойму, что не справляюсь, я первым встану и покину пост. Это может быть и завтра, и через год. Я не вцепился в это кресло», — сказал Алаев.

  • Алаев сменил Ашота Хачатурянца на посту президента РПЛ.
  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 16:19
Комментарии14
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    Рейтинг: +11082

    Алексей З 15 минут назад

    А разве календарь уже под Зенит не сделан , Хачатрянц не поэтому ушёл ?
    5 последних туров просто сказка.
    26 Спартак Д
    27 Краснодар Д
    28 дочка Оренбург Г
    29 дочка Сочи Г
    30 Факел Д
    Фантастика !!! Алаев , ты уже не нужен.

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    Рейтинг: +3444

    Axe111 29 минут назад

    Будешь

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    Рейтинг: +16195

    Cleaner 30 минут назад

    Алаев: - "РФС является членом УЕФА и ФИФА".
    Алаев, вали куда подальше от российского футбола. УЕФА и ФИФА послали наш футбол на три буквы, а ты перед ними расшаркиваешься...(((

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    Рейтинг: +742

    Suvorov51 33 минуты назад

    Ну просто до смешного доходит, ПРОМКВАС уже все решил и вас не будет спрашивать, позвонит хозяин бомжатника, а он и хозяин РФЛ и будешь делать все что скажет, так же как и свистуны ( судьи ), все проплачено и закуплено, вонючка всех поставила в позу, а потому и футбола в РОССИИ нет, так что гуляет ПРОМКВАС

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    Рейтинг: +143

    гууд 37 минут назад

    лиги.

    «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома», потому что уже его для них сделал.дядю Лёшу не знаю, ну как бы знаю, но он мне сказал не говорить вам об этом, это то я вам так по секрету говорю )))

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    Рейтинг: +4690

    алдан2014 49 минут назад

    Тебя дорогой товарищь уже гнать пора за высказывание про крымские клубы. Нам ссыкуны и подлизы европейские не нужны во главе РФС. Позорище. Крым значит наш,а клубы так себе ничьи...где логика?

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    Рейтинг: +256

    kostilio > алдан2014 47 минут назад

    а какие нужны подлизы? путинские??

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    Рейтинг: +4690

    алдан2014 > kostilio 45 минут назад

    Причем тут Путин? Разве речь о нём?

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    Рейтинг: +8517

    R_a_i_n 58 минут назад

    Бла-бла-бла. Прекрасно знает Алаев, что все решения принимаются с разрешения Миллера и компании и во благо одного клуба Зенит.

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    Рейтинг: +25084

    vladimir-7 1 час назад

    Уже был один такой алкоголик, который тоже заявлял, что он тоже ляжет на рельсы в случае потрясений у народа и ничего не лег, жил ещё 10 лет.
    Другой сказочник, тоже говорил, что пока я у руля ни конституция РФ не изменится,
    ни пенсионный возраст не будут менять в сторону увеличения, однако, .......... и
    продолжает нам сказки рассказывать уже 20 лет. Алаев, не бери дурные примеры.

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    Рейтинг: +4690

    алдан2014 > vladimir-7 46 минут назад

    Про ляжет на "рельсы" это ****...о,а вот Беловежский сговор- это преступление. Мелко ты примеры приводишь

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    Рейтинг: +4864

    ySS 1 час назад

    Его уже сделали без тебя, хотя это и не сложно.
    Выгонит тебя незнакомый Алексей, глазом моргнуть не успеешь, ежели что не так его клубу станет)

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    Рейтинг: +1286

    moskowcity-petrv 1 час назад

    Тебе звонить не будут, это не серьёзно.будет встреча и поставят перед фактом что и как.а то заранее начал оправдываться,наверно уже всё решили)

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