Алаев: «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома»

А разве календарь уже под Зенит не сделан , Хачатрянц не поэтому ушёл ?
5 последних туров просто сказка.
26 Спартак Д
27 Краснодар Д
28 дочка Оренбург Г
29 дочка Сочи Г
30 Факел Д
Фантастика !!! Алаев , ты уже не нужен.
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что у него нет лояльного отношения к отдельным клубам лиги.
«Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома». Я ни разу не общался с Алексеем Борисовичем Миллером. Я буду действовать в интересах всех 16 клубов.
Если я пойму, что не справляюсь, я первым встану и покину пост. Это может быть и завтра, и через год. Я не вцепился в это кресло», — сказал Алаев.
- Алаев сменил Ашота Хачатурянца на посту президента РПЛ.
- Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
- Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.