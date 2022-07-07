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  • Алаев: «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома»

Алаев: «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома»

7 июля 2022, 16:19
14

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что у него нет лояльного отношения к отдельным клубам лиги.

«Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома». Я ни разу не общался с Алексеем Борисовичем Миллером. Я буду действовать в интересах всех 16 клубов.

Если я пойму, что не справляюсь, я первым встану и покину пост. Это может быть и завтра, и через год. Я не вцепился в это кресло», — сказал Алаев.

  • Алаев сменил Ашота Хачатурянца на посту президента РПЛ.
  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Алаев Александр
Комментарии (14)
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nik55
1657200090
посмотрим
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moskowcity-petrv
1657200252
Тебе звонить не будут, это не серьёзно.будет встреча и поставят перед фактом что и как.а то заранее начал оправдываться,наверно уже всё решили)
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ySS
1657200447
Его уже сделали без тебя, хотя это и не сложно. Выгонит тебя незнакомый Алексей, глазом моргнуть не успеешь, ежели что не так его клубу станет)
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vladimir-7
1657200729
Уже был один такой алкоголик, который тоже заявлял, что он тоже ляжет на рельсы в случае потрясений у народа и ничего не лег, жил ещё 10 лет. Другой сказочник, тоже говорил, что пока я у руля ни конституция РФ не изменится, ни пенсионный возраст не будут менять в сторону увеличения, однако, .......... и продолжает нам сказки рассказывать уже 20 лет. Алаев, не бери дурные примеры.
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R_a_i_n
1657201499
Бла-бла-бла. Прекрасно знает Алаев, что все решения принимаются с разрешения Миллера и компании и во благо одного клуба Зенит.
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алдан2014
1657202061
Тебя дорогой товарищь уже гнать пора за высказывание про крымские клубы. Нам ссыкуны и подлизы европейские не нужны во главе РФС. Позорище. Крым значит наш,а клубы так себе ничьи...где логика?
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гууд
1657202791
лиги. «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома», потому что уже его для них сделал.дядю Лёшу не знаю, ну как бы знаю, но он мне сказал не говорить вам об этом, это то я вам так по секрету говорю )))
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Axe111
1657203248
Будешь
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моэм
1657205937
" Храбрец " !!!...а ещё этот храбрец заявил что КРЫМским командам нет места в футболе России ... на Украине они имели равные права с другими ФК , а вот в России крымчан держат за второй сорт ... футболу Крыма надо просить Турцию принять их в свой чемпионат ... и те примут , Эрдоган намного смелее и отважнее нашего гаранта , и своих подданых , пусть и бывших ими много лет назад , защитить сумеет и от ФИФА и от УЕФА и от МОКа .
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spam2009
1657207065
Не сделаешь ты, сделают другие, и тебя не спросят
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