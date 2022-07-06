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«Клуб из топ-5 лиг Европы, который регулярно борется за чемпионство». Оздоев – о сорвавшемся трансфере

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что в этом году у него было предложение от известного европейского клуба.

– Когда ты был максимально близок к европейскому клубу?

– В феврале этого года. Клуб давал деньги сопоставимые с теми, которые я получал в «Зените». Я был согласен уехать даже на более скромные условия.

Это был клуб из топ-5, который регулярно борется за чемпионство в своей стране.

– Как проходили переговоры?

– Когда мы с «Зенитом» были на сборах в Португалии, мне позвонили спортивный директор и президент этого клуба и спросили, готов ли я перейти к ним. Я был готов.

Переговоры вели две-три недели, но я даже не торговался – принял самые первые условия, которые мне предложили.

24 февраля представители клуба должны были прилететь в Испанию на нашу ответную игру с «Бетисом». После игры была назначена встреча, на которой я бы подписал контракт, а уже летом перешел бы в этот клуб.

Но мир поменялся за два дня до матча. 23-го мне позвонили и сказали, что пока мой трансфер невозможен.

– Твой мир рухнул?

– Наоборот – эта история меня приободрила. Я понял: байки про то, что в Европе не готовы предлагать россиянам хорошие контракты – полная ерунда.

Просто кто-то выбирает очень много денег и остаться в России, а кто-то чуть меньшие деньги и Европу.

  • Оздоев – свободный агент.
  • Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
  • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии7
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    Рейтинг: +160

    NET VOINE 21 минуту назад

    Еще один спортсмен у которого спортивная судьба после 24.02. пошла в разнос.

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    Рейтинг: +7205

    серега кашин 54 минуты назад

    попахивает явным пиз..больством

    0
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    Рейтинг: +14224

    Fusballer 1 час назад

    Ливерпуль, МанСити, Челси, МЮ, Реал, Барселона, Атлетико, Интер, Ювентус, Милан, Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг, ПСЖ. В какой из этих клубов звали?)))

    1
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    Рейтинг: +2966

    Dgad > Fusballer 34 минуты назад

    В Спортинг

    0
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    Рейтинг: +160

    NET VOINE > Fusballer 16 минут назад

    А чо из Франции только ПСЖ ? Там регулярно борется за чемпионство три-четыре клуба.

    0
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    Рейтинг: +3705

    Черкизовский Кот 2 часа назад

    Твои слова, когда тебе сказали, что тобой интересуется "Арсенал", но не сказали, что тульский...

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    Рейтинг: +11996

    ВетеR 2 часа назад

    пи..еть, не мешки ворочать ))

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