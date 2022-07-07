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  • «Клуб из топ-5 лиг Европы, который регулярно борется за чемпионство». Оздоев – о сорвавшемся трансфере

«Клуб из топ-5 лиг Европы, который регулярно борется за чемпионство». Оздоев – о сорвавшемся трансфере

7 июля 2022, 12:40
9

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что в этом году у него было предложение от известного европейского клуба.

– Когда ты был максимально близок к европейскому клубу?

– В феврале этого года. Клуб давал деньги сопоставимые с теми, которые я получал в «Зените». Я был согласен уехать даже на более скромные условия.

Это был клуб из топ-5, который регулярно борется за чемпионство в своей стране.

– Как проходили переговоры?

– Когда мы с «Зенитом» были на сборах в Португалии, мне позвонили спортивный директор и президент этого клуба и спросили, готов ли я перейти к ним. Я был готов.

Переговоры вели две-три недели, но я даже не торговался – принял самые первые условия, которые мне предложили.

24 февраля представители клуба должны были прилететь в Испанию на нашу ответную игру с «Бетисом». После игры была назначена встреча, на которой я бы подписал контракт, а уже летом перешел бы в этот клуб.

Но мир поменялся за два дня до матча. 23-го мне позвонили и сказали, что пока мой трансфер невозможен.

– Твой мир рухнул?

– Наоборот – эта история меня приободрила. Я понял: байки про то, что в Европе не готовы предлагать россиянам хорошие контракты – полная ерунда.

Просто кто-то выбирает очень много денег и остаться в России, а кто-то чуть меньшие деньги и Европу.

  • Оздоев – свободный агент.
  • Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
  • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (9)
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ВетеR
1657187672
пи..еть, не мешки ворочать ))
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Черкизовский Кот
1657188427
Твои слова, когда тебе сказали, что тобой интересуется "Арсенал", но не сказали, что тульский...
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Fusballer
1657190585
Ливерпуль, МанСити, Челси, МЮ, Реал, Барселона, Атлетико, Интер, Ювентус, Милан, Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг, ПСЖ. В какой из этих клубов звали?)))
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серега кашин
1657192603
попахивает явным пиз..больством
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алдан2014
1657201088
Сказочник.
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