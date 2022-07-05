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CAS начал рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА

В Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) началось рассмотрение по существу исков, поданных РФС против УЕФА и ФИФА. Орган пытается оспорить отстранение российского футбола от международных матчей.

РФС требует отменить решение о запрете участия российских сборных и клубов в международных турнирах. Первое заседание продолжалось более шести часов.

  • 11 июля CAS будет рассматривать иски от клубов РПЛ, лишенных права играть в еврокубках.
  • После 24 февраля российские клубы и сборная не проводили официальных международных матчей.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +8491

    R_a_i_n 4 минуты назад

    Думаю всем итог известен. Но судиться нужно обязательно.

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