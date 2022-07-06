CAS начал рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА

В Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) началось рассмотрение по существу исков, поданных РФС против УЕФА и ФИФА. Орган пытается оспорить отстранение российского футбола от международных матчей.
РФС требует отменить решение о запрете участия российских сборных и клубов в международных турнирах. Первое заседание продолжалось более шести часов.
- 11 июля CAS будет рассматривать иски от клубов РПЛ, лишенных права играть в еврокубках.
- После 24 февраля российские клубы и сборная не проводили официальных международных матчей.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
Источник: «Р-Спорт»