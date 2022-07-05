Новый тренер «Динамо» Йоканович назвал любимую схему

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович дал комментарий после товарищеского матча с «Рубином» (2:0).

– Команда начинала играть по схеме 4-3-3, а после выхода Константина Тюкавина перестроилась на 4-4-2. Игра при какой вам понравилась больше?

– Я предпочитаю схему 4-3-3, но у нас должен быть план B и даже план С, поэтому сегодня я пробовал разные варианты. Утром мы тоже пытались менять игровую схему. Могу сказать, что впереди у нас ещe много работы.