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«Никогда не сочту это ошибкой». Оздоев объяснил уход из «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как развивалась ситуация с его уходом. Контракт истек.

— Расскажи в хронологическом порядке историю с новым контрактом от «Зенита». Просто лично я запутался что и как было.

«Зенит» предложил мне контракт еще в январе. Условия меня устраивали. Мне хотелось поговорить с тренером — убедиться, что я ему нужен. Беседа состоялась на февральских сборах. Семак сказал, что я нужен. Я попросил время подумать, при этом гарантий «Зениту» никаких не давал. В феврале появился вариант с Европой. 22 февраля мой трансфер сорвался, но я уже был настроен на новый вызов. В мае решил окончательно — надо уходить.

— Так.

— Объяснил свою позицию Александру Ивановичу Медведеву. Он все понял. Для меня решение уйти из «Зенита» никогда не будет ошибкой. Это был вопрос поиска новой мотивации. Роли Сергея Семака в моем уходе нет.

  • Оздоев – свободный агент.
  • Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
  • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +4861

    ySS 54 минуты назад

    В нынешних условиях совсем не лишний в любой команде рпл, включая и гаспромовскую

    0
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    Рейтинг: +240

    Ялта-Питер > ySS 32 секунды назад

    Вроде давно на сайте .Как , можно это бревно считать футболистом ?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +9300

    САДЫЧОК 1 час назад

    Удивительно ! Очень слабый футболист и с ним , кто то еще , разговаривает , обсуждает ?!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +83

    Теркчанин > САДЫЧОК 52 минуты назад

    Он один из лучших в стране,играл в сборной,туда слабых не вызывают

    0
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    Рейтинг: +9300

    САДЫЧОК > Теркчанин 43 минуты назад

    Не смотри Матч тв !Оздоев и Джикия- это Остапы Бендеры нашего футбола ! Игроки , которые не знают , что такое футбол профессионалов !

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    Рейтинг: +240

    Ялта-Питер > Теркчанин 33 минуты назад

    Смешной и наивный ! И таких , в нашей стране , в пятерочке и в пивных не счесть !

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