«Спартак» прокомментировал пост Мартинса про «возвращение в задницу»

Ну хорошо, допустим. А как, тогда, цвета радуги были убраны? Тоже гугл виноват? Я думаю всем всё понятно.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на последнее выступление в социальной сети полузащитника Кристофера Мартинса.
Люксембуржец сначала написал: «Скоро вернусь в задницу», а затем исправил пост на «Скоро вернусь обратно».
«Он знает много иностранных языков. Могу предположить, что в этот раз он использовал онлайн-переводчик. Слова «назад» и «задница» однокоренные. Видимо, дело в этом. Самое главное, что Мартинс имел добрые намерения, хотел на русском языке успокоить болельщиков, что важнее. Суть важнее формы. Получилось, посмеялись, ну и ладно, все хорошо», – сказал Зеленов.
- 31 января «Спартак» арендовал хавбека сборной Люксембурга за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 6,4 миллиона.
- С тех пор Мартинс провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.