«Спартак» прокомментировал пост Мартинса про «возвращение в задницу»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на последнее выступление в социальной сети полузащитника Кристофера Мартинса.

Люксембуржец сначала написал: «Скоро вернусь в задницу», а затем исправил пост на «Скоро вернусь обратно».

«Он знает много иностранных языков. Могу предположить, что в этот раз он использовал онлайн-переводчик. Слова «назад» и «задница» однокоренные. Видимо, дело в этом. Самое главное, что Мартинс имел добрые намерения, хотел на русском языке успокоить болельщиков, что важнее. Суть важнее формы. Получилось, посмеялись, ну и ладно, все хорошо», – сказал Зеленов.