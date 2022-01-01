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«Спартак» прокомментировал пост Мартинса про «возвращение в задницу»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на последнее выступление в социальной сети полузащитника Кристофера Мартинса.

Люксембуржец сначала написал: «Скоро вернусь в задницу», а затем исправил пост на «Скоро вернусь обратно».

«Он знает много иностранных языков. Могу предположить, что в этот раз он использовал онлайн-переводчик. Слова «назад» и «задница» однокоренные. Видимо, дело в этом. Самое главное, что Мартинс имел добрые намерения, хотел на русском языке успокоить болельщиков, что важнее. Суть важнее формы. Получилось, посмеялись, ну и ладно, все хорошо», – сказал Зеленов.

  • 31 января «Спартак» арендовал хавбека сборной Люксембурга за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 6,4 миллиона.
  • С тех пор Мартинс провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +5722

    Давид59 3 минуты назад

    Ну хорошо, допустим. А как, тогда, цвета радуги были убраны? Тоже гугл виноват? Я думаю всем всё понятно.

    0
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    Рейтинг: +1311

    fakeid 1 час назад

    Слова «назад» и «задница» однокоренные

    не, вот спартак и задница точно однокоренные, дезеув подтвердит)

    5
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    ...
    Рейтинг: +4423

    mopecekca > fakeid 1 час назад

    говорят там Шава порно смотрел, как тебя в очко драли....

    7
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    Рейтинг: +13043

    playsh 1 час назад

    Что обсуждать очередную бредятину от МатТв.Пусть они лучше комментаторов своих отучат у одного микрофона стадом галдеть...

    1
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    Рейтинг: +906

    Roma56 > playsh 1 час назад

    Этим только повод дай! Сделают шоу на 2 часа, пригласят Сирафимыча, Мостового и прочих бездельников и будут обсуждать, что дескать пост в соц сети со словом "задница"

    1
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