Медина заявил, что остается в ЦСКА: «В Москве безопасно»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не собирается покидать столичный клуб этим летом.

— Конечно, я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон, этим летом не ухожу, — заявил игрок ЦСКА Медина.

— Сколько лет Россия будет еще без еврокубков?

— Не знаю. Это сложный вопрос, мы, футболисты, должны работать. Я — профессионал своего дела, и моя задача — выкладываться на тренировках.

— Где уровень футбола выше: в МЛС, где ты провел несколько лет, или в РПЛ?

— Это абсолютно разные лиги. Российский футбол требует больше выносливости, нежели американский. В МЛС, наверное, легче играть, чем в РПЛ.

— Ты в Москве чувствуешь себя безопасно?

— Да, конечно, мне нравится Москва.