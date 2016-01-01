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Медина заявил, что остается в ЦСКА: «В Москве безопасно»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не собирается покидать столичный клуб этим летом.

— Конечно, я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон, этим летом не ухожу, — заявил игрок ЦСКА Медина.

— Сколько лет Россия будет еще без еврокубков?

— Не знаю. Это сложный вопрос, мы, футболисты, должны работать. Я — профессионал своего дела, и моя задача — выкладываться на тренировках.

— Где уровень футбола выше: в МЛС, где ты провел несколько лет, или в РПЛ?

— Это абсолютно разные лиги. Российский футбол требует больше выносливости, нежели американский. В МЛС, наверное, легче играть, чем в РПЛ.

— Ты в Москве чувствуешь себя безопасно?

— Да, конечно, мне нравится Москва.

  • Парагваец перешел в ЦСКА зимой.
  • В прошлом сезоне РПЛ Медина провел 10 матчей, забил гол, сделал 1 ассист.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 10:42
Комментарии1
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    Рейтинг: +10992

    Алексей З 1 час назад

    У кого бы узнать , а нужен ли он армейцам ?

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