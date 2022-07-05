Медина заявил, что остается в ЦСКА: «В Москве безопасно»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не собирается покидать столичный клуб этим летом.
— Конечно, я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон, этим летом не ухожу, — заявил игрок ЦСКА Медина.
— Сколько лет Россия будет еще без еврокубков?
— Не знаю. Это сложный вопрос, мы, футболисты, должны работать. Я — профессионал своего дела, и моя задача — выкладываться на тренировках.
— Где уровень футбола выше: в МЛС, где ты провел несколько лет, или в РПЛ?
— Это абсолютно разные лиги. Российский футбол требует больше выносливости, нежели американский. В МЛС, наверное, легче играть, чем в РПЛ.
— Ты в Москве чувствуешь себя безопасно?
— Да, конечно, мне нравится Москва.
- Парагваец перешел в ЦСКА зимой.
- В прошлом сезоне РПЛ Медина провел 10 матчей, забил гол, сделал 1 ассист.
Источник: «РБ Спорт»