«Незаменимых нет». Сутормин – о Дзюбе

Он ушел, теперь можно вякать. А кто такой Сутормин вообще?
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.
– Общался ли Артем с командой перед уходом?
– После окончания сезона мы поняли, что он выбрал другой вариант продолжения карьеры. Пожелали друг другу удачи. На этом все.
– То есть до последнего тура в команде никто не знал об уходе Дзюбы?
– Конкретных разговоров в команде не было. Все знали, что у него заканчивается контракт, а будет он продлен или нет, спрашивать неэтично. Когда выложили ролик с прощанием, тогда все поняли.
– Уход Дзюбы – серьезная потеря для «Зенита»?
– Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Есть Ваня Сергеев, который забил достаточное количество мячей, Саня Ерохин.
В этом плане у нас все будет в порядке. Наша результативность не пострадает, мы продолжим так же много забивать.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.