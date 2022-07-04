«Незаменимых нет». Сутормин – о Дзюбе

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.

– Общался ли Артем с командой перед уходом?

– После окончания сезона мы поняли, что он выбрал другой вариант продолжения карьеры. Пожелали друг другу удачи. На этом все.

– То есть до последнего тура в команде никто не знал об уходе Дзюбы?

– Конкретных разговоров в команде не было. Все знали, что у него заканчивается контракт, а будет он продлен или нет, спрашивать неэтично. Когда выложили ролик с прощанием, тогда все поняли.

– Уход Дзюбы – серьезная потеря для «Зенита»?

– Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Есть Ваня Сергеев, который забил достаточное количество мячей, Саня Ерохин.

В этом плане у нас все будет в порядке. Наша результативность не пострадает, мы продолжим так же много забивать.