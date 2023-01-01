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«Незаменимых нет». Сутормин – о Дзюбе

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.

– Общался ли Артем с командой перед уходом?

– После окончания сезона мы поняли, что он выбрал другой вариант продолжения карьеры. Пожелали друг другу удачи. На этом все.

– То есть до последнего тура в команде никто не знал об уходе Дзюбы?

– Конкретных разговоров в команде не было. Все знали, что у него заканчивается контракт, а будет он продлен или нет, спрашивать неэтично. Когда выложили ролик с прощанием, тогда все поняли.

– Уход Дзюбы – серьезная потеря для «Зенита»?

– Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Есть Ваня Сергеев, который забил достаточное количество мячей, Саня Ерохин.

В этом плане у нас все будет в порядке. Наша результативность не пострадает, мы продолжим так же много забивать.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3515

    Иван Петров 1986 14 минут назад

    Он ушел, теперь можно вякать. А кто такой Сутормин вообще?

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    Рейтинг: +10953

    Алексей З 44 минуты назад

    Не корректные вопросы. Что ожидали услышать в ответ ?
    С-Э дно журналистики.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +102

    Аден 1 час назад

    видать тепереча алешка видосы в бЗдените снимать будет. Научился у дЗюпы.

    0
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