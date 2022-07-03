Семак: «Победы «Зенита» подогревают волну негатива, сильных никто не любит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы в товарищеском матче над «Црвеной Звездой» (2:1).

– Это была генеральная репетиция матча за Суперкубок. Анализировали ли вы уже «Спартак»? Что думаете о новом тренере Гильермо Абаскале?

– Мы пока не анализировали соперника. У нас достаточно времени будет, сможем проанализировать, постараемся это сделать максимально. Игроков «Спартака» мы знаем. А что касается рисунка игры и почерка главного тренера, то посмотрим. Пока еще не смотрели.

– Насколько вам важен Суперкубок?

– Мне кажется, идет нагнетание ситуации. Все прекрасно понимают, что Суперкубок – матч, если не выставочный, то предваряющий старт чемпионата. Но ввиду принципиальности соперников внимание повышенное. Победы «Зенита» последних лет подогревают волну негатива, направленного на успехи клуба. И это понятно – сильных никто не любит. С таким давлением и работаем. Ничего страшного. В этом году это принципиальная встреча. Что касается обсуждений дополнительных составляющих, то это излишне. Мы прекрасно знаем, что и «Спартак», и «Локомотив» принимали матч за Суперкубок в Москве. И мы играли там, этот вопрос никогда не обсуждался. Наше дело – готовиться и делать свою работу максимально хорошо, чтобы в каждой игре показывать интересный футбол.