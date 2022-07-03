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Семак: «Победы «Зенита» подогревают волну негатива, сильных никто не любит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы в товарищеском матче над «Црвеной Звездой» (2:1).

– Это была генеральная репетиция матча за Суперкубок. Анализировали ли вы уже «Спартак»? Что думаете о новом тренере Гильермо Абаскале?

– Мы пока не анализировали соперника. У нас достаточно времени будет, сможем проанализировать, постараемся это сделать максимально. Игроков «Спартака» мы знаем. А что касается рисунка игры и почерка главного тренера, то посмотрим. Пока еще не смотрели.

– Насколько вам важен Суперкубок?

– Мне кажется, идет нагнетание ситуации. Все прекрасно понимают, что Суперкубок – матч, если не выставочный, то предваряющий старт чемпионата. Но ввиду принципиальности соперников внимание повышенное. Победы «Зенита» последних лет подогревают волну негатива, направленного на успехи клуба. И это понятно – сильных никто не любит. С таким давлением и работаем. Ничего страшного. В этом году это принципиальная встреча. Что касается обсуждений дополнительных составляющих, то это излишне. Мы прекрасно знаем, что и «Спартак», и «Локомотив» принимали матч за Суперкубок в Москве. И мы играли там, этот вопрос никогда не обсуждался. Наше дело – готовиться и делать свою работу максимально хорошо, чтобы в каждой игре показывать интересный футбол.

  • Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартак» пройдет 9 июля.
  • Место проведения – Санкт-Петербург.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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03.07.2022 22:53
Комментарии9
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    Рейтинг: +900

    inzek 2 минуты назад

    сильных уважают, а зинит не любят

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    Рейтинг: +16258

    житель СПб 1 час назад

    Это так. Сказано все верно.

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    Рейтинг: +293

    Боцман52 > житель СПб 58 минут назад

    Что верно то. Зачем было приплетать про игры Спартака и Локомотива в Москве? Тогда место проведения было определено заранее. А сейчвс, только высказывание Медведева про то, что только Питер заявился на проведение матча чего стоит.

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    Рейтинг: +42

    RedMaksim97 1 час назад

    Скорее кабинетных чемпионов никто не любят, а не сильных. Вы толком то и не сильные. Кабинетные ушлёпки. Благо админресурсу и заносу в карман судьям выигрываете. И фарм клубам

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    Рейтинг: +16258

    житель СПб > RedMaksim97 1 час назад

    Лучше сегодняшний футбол посмотрите Зенита с ЦЗ. Там все ответы: кто сильный, кто слабый... Я в прошедшем сезоне таких команд, как ЦЗ, в РПЛ не видел.

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    Рейтинг: +42

    RedMaksim97 > житель СПб 1 час назад

    Игры то у вас нет на самом деле. В РПЛ играете как говно

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    Рейтинг: +12

    НетВони > RedMaksim97 52 минуты назад

    свинорылый не воняй, вас не любят за вонь!

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    Рейтинг: +16258

    житель СПб > RedMaksim97 40 минут назад

    Но сегодня она была. На европейском уровне. И когда Спартак обыгрывали 7:1 - тоже была. Вы правы только в одном: когда конкурент слабый - это не мотивирует. Вот Зенит и не мотивирован внутри страны.

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    Рейтинг: +42

    RedMaksim97 > НетВони 3 минуты назад

    У вас все здесь Свинорылые, или как? Я не болельщик Спартака

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