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  • Семак: «Победы «Зенита» подогревают волну негатива, сильных никто не любит»

Семак: «Победы «Зенита» подогревают волну негатива, сильных никто не любит»

3 июля 2022, 22:53
44

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы в товарищеском матче над «Црвеной Звездой» (2:1).

– Это была генеральная репетиция матча за Суперкубок. Анализировали ли вы уже «Спартак»? Что думаете о новом тренере Гильермо Абаскале?

– Мы пока не анализировали соперника. У нас достаточно времени будет, сможем проанализировать, постараемся это сделать максимально. Игроков «Спартака» мы знаем. А что касается рисунка игры и почерка главного тренера, то посмотрим. Пока еще не смотрели.

– Насколько вам важен Суперкубок?

– Мне кажется, идет нагнетание ситуации. Все прекрасно понимают, что Суперкубок – матч, если не выставочный, то предваряющий старт чемпионата. Но ввиду принципиальности соперников внимание повышенное. Победы «Зенита» последних лет подогревают волну негатива, направленного на успехи клуба. И это понятно – сильных никто не любит. С таким давлением и работаем. Ничего страшного. В этом году это принципиальная встреча. Что касается обсуждений дополнительных составляющих, то это излишне. Мы прекрасно знаем, что и «Спартак», и «Локомотив» принимали матч за Суперкубок в Москве. И мы играли там, этот вопрос никогда не обсуждался. Наше дело – готовиться и делать свою работу максимально хорошо, чтобы в каждой игре показывать интересный футбол.

  • Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартак» пройдет 9 июля.
  • Место проведения – Санкт-Петербург.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (44)
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RedMaksim97
1656878192
Скорее кабинетных чемпионов никто не любят, а не сильных. Вы толком то и не сильные. Кабинетные ушлёпки. Благо админресурсу и заносу в карман судьям выигрываете. И фарм клубам
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житель СПб
1656878370
Это так. Сказано все верно.
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inzek
1656882592
сильных уважают, а зинит не любят
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ySS
1656888752
"А в чём сила, брат?" В бешеном бабле, в эксклюзивном админресурсе? Вам самим это интересно?
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АЛЕКС 58
1656903945
Сильный,или самый богатый?
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Боцман59rus
1656906916
_ семак выдохнул, когда европу для нас прикрыли, соответственно закончились бесполезные, в большинсте случаев корявые попытки зенита, показать что то стоящее в еврокубках, про результаты не говорю, хотя бы игру приличную, а не ссыкливую пародию на футбол. Так что сейчас чудотренер может городить все что угодно, для кастрюлеголовых сойдет
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nemolod
1656909472
Сильные? По деньгам,по инфраструктуре,по набору игроков-да,по игре и результатам в еврокубках-нет!
Ответить
Fusballer
1656909894
Безумно богатых, халявно богатых никто не любит. Взять тот же ПСЖ.
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R_a_i_n
1656914071
Сережа наивный, думает что он тренер и тренерует сильную команду)))
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BarStep
1656915230
Достойный ответ на поставленный вопрос. Добавлю: сильных не любят слабаки, завистники и неудачники., это я про вашу атаманшу и про вас парни, пишущих здесь всякую ересь. Остальные - уважают.. Последних намного больше чем вас..
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